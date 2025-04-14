Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den West Ham United'ın ilgisi devam ediyor. İngiliz ekibi West Ham, devre arasında 25 milyon euro'luk teklifle sarı kırmızılıların kapısını çalmış ancak "Şampiyonluk bizim için çok önemli. Hazirandan önce bu konuyu gündemimize bile alamayız." cevabıyla karşılaşmıştı.

YENİ TEKLİF KAPIDA Transferi şimdilik rafa kaldıran West Ham, Barış'tan vazgeçmiş değil. Londra ekibinin yeni bir teklifle yeniden Galatasaray yönetiminin karşısına çıkacağı öğrenildi.

YAKINDAN İZLENİYOR West Ham United'ın oyuncu izleme komitesinin Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsun maçında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği, bu transfer için de daha ısrarlı bir tavır içinde olacağı ifade edildi.

35 MİLYON EURO



Sezon sonuna kadar transfer gündemini rafa kaldıran ve şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray'ın, Barış için masaya oturacağı rakam ise 35 milyon euro!

Galatasaray bu rakamın sunulması halinde Barış ile görüşüp İngiltere macerasına onay verecek. Barış'ı, Nottingham Forest ile Napoli de istiyor.