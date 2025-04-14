Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak istiyor.
Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor.
YUNUS'A TEKLİF KAPIDA
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Avrupa ekipleri tarafından radara alındı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta 12 gol, 9 asistle kariyer rekoruna koşan Yunus, en iyi dönemini yaşıyor. Aynı zamanda A Milli Takım'da da düzenli bir şekilde şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, birçok önemli kulübün listesinde bulunuyor.
GALATASARAY DA ÇALIŞIYOR
Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park'ta oynadığı maçları scout ve temsilciler takip ediyor. Sezon sonunda önemli bir tekliflerin gelmesi beklenen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübün de çalışmaları bulunuyor.
YENİ SÖZLEŞME
Yönetimin genç futbolcuya yeni ve iyi bir sözleşme sunacağı aktarıldı. Sezon bitiminde Yunus'la sözleşme imzalanması hedefleniyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
GÖZÜ REKORDA
Yunus Akgün, gözünü rekora dikti. 37 maçta 12 gol, 9 asistle 21 gole etki eden Yunus, Adana Demir'deki rekorunu kırmak istiyor. 2021-22'de Adana Demirspor'da 9 gol, 12 asistle 21 gole katkı yaparak bitiren Yunus, kalan maçlara gözünü dikti.
TORREIRA KARARI
Galatasaray, Lucas Torreira'nın 2026 yılında bitecek sözleşmesini 2028 yılına uzatmak istiyor.
2 milyon 750 bin euro alan Uruguaylı orta sahanın yeni maaşının 3 milyon euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon euro'ya yakın kazanacağı öğrenildi.
Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı belirtildi.
TEKLİFLERE RET
Torreira, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Galatasaray'da kalmak istediği için bu teklifleri geri çevirmişti.
13 MİLYON EURO
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray forması altında 122 maçta sahaya çıkan Torreira, 3 gol attı ve 11 asist yaptı.
BARIŞ ALPER GELİŞMESİ
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a İngiltere'den West Ham United'ın ilgisi devam ediyor.
İngiliz ekibi West Ham, devre arasında 25 milyon euro'luk teklifle sarı kırmızılıların kapısını çalmış ancak "Şampiyonluk bizim için çok önemli. Hazirandan önce bu konuyu gündemimize bile alamayız." cevabıyla karşılaşmıştı.
YENİ TEKLİF KAPIDA
Transferi şimdilik rafa kaldıran West Ham, Barış'tan vazgeçmiş değil. Londra ekibinin yeni bir teklifle yeniden Galatasaray yönetiminin karşısına çıkacağı öğrenildi.
YAKINDAN İZLENİYOR
West Ham United'ın oyuncu izleme komitesinin Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsun maçında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği, bu transfer için de daha ısrarlı bir tavır içinde olacağı ifade edildi.
35 MİLYON EURO
Sezon sonuna kadar transfer gündemini rafa kaldıran ve şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray'ın, Barış için masaya oturacağı rakam ise 35 milyon euro!
Galatasaray bu rakamın sunulması halinde Barış ile görüşüp İngiltere macerasına onay verecek. Barış'ı, Nottingham Forest ile Napoli de istiyor.
EREN ELMALI'YA TAM NOT
Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Eren Elmalı'nın performansı beğeniliyor.
Sol bekte başarılı bir görüntü çizen Elmalı, teknik heyetten tam not aldı. Eren'in Samsunspor maçındaki istatistikleri de dikkat çekti.
SAMSUN MAÇINDA NE YAPTI?
Savunmada etkili bir performans sergileyen milli futbolcu, 4 tehlike engelleme, yüzde 87 pas isabeti, 1 kilit pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun pas ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları yakaladı.
ALKIŞLAR LEMINA'YA
Galatasaray'da taraftar Mario Lemina'nın Samsunspor karşılaşmasında sergilediği performansına tam not verdi.
Sosyal medyada taraftarlar, Lemina'nın fotoğrafına yorumlar paylaşarak tebrik etti.
Samsun'da tribünlerde de Galatasaraylı taraftarlar Gabonlu orta sahayı alkışlarla destekledi.
OSIMHEN KENDİYLE YARIŞIYOR
Galatasaray'da Victor Osimhen, gollerini atmaya devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla gol krallığı yaşamıştı. O sezon tüm kulvarlarda 31 gol attı.
REKOR KIRACAK
Galatasaray forması ile 29 gole ulaştı. Bu sezon 87 dakikada 1 gol atan Nijeryalı golcü, Napoli ile gol kralı olduğu 2022-2023 sezonunda 79 dakikada 1 gol sevinci yaşamıştı. Osimhen, bu sezon 3 gol daha atarsa kariyer rekoru kırmış olacak.
SANCHEZ'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK
Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu başarısında futbolcuların yaptığı fedakarlıkların da payı büyük.
Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılı takımdaki fedakar isimlerden birisi de Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez...
BABA OLDU İZİN İSTEMEDİ
Davinson Sanchez, eşi Daniela'nın doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getirdiği geçtiğimiz perşembe günü teknik heyetten izin talep etmedi.
O gün Samsun deplasmanına yolculuğu olan takımını yalnız bırakmak istemeyen Kolombiyalı futbolcunun bu fedakarlığı takdir topladı.
Sarı kırmızılılarda Kemerburgaz'da sağlanan bu konsantrasyon saha içinde de olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor.
TRANSFERDE DEV İSİMLER
Galatasaray'da iç transferde bu gelişmeler yaşanırken, dış transferde de son yıllarda olduğu gibi yine yıldız isimlere gidildiği öğrenildi.
Sarı kırmızılıların bu doğrultuda listesine aldığı ilk isim de ortaya çıktı.
DE BRUYNE BOMBASI
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir taraftan da yeni sezonun transferlerini planlıyor.
Aslan, dünyaca ünlü yıldız Kevin De Bruyne'yi de bu doğrultuda yakından takip ediyor.
33 yaşındaki De Bruyne'nin 'Güzel bir sportif projeye hazırım' açıklaması da hem Galatasaray'da hem de Avrupa'da öne çıktı.
MERTENS ETKİSİ
Galatasaray'ın daha önce Dries Mertens, Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi marka isimleri projeler ortaya koyarak kadrosuna katması Kevin De Bruyne için de herkesi heyecanlandırdı.
Mertens'in Belçika Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü orta saha için bu transferde etkin rol alabileceği belirtiliyor.
Öte yandan Icardi ve Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'da yakaladığı başarılar da önemli bir referans kaynağı.
DEVLER LİGİ ÇOK KRİTİK
Kariyerine farklı bir kulüpte devam edecek Kevin De Bruyne için Şampiyonlar Ligi kriteri bir hayli önem taşıyor.
Galatasaray da bu sezon ligi şampiyon tamamlarsa, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlayacak. Bu durum da sarı-kırmızılılar için avantaj sağlayacak.