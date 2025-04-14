Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

Cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın şubatta 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın da 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altın hariç cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)



"ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞACAK"

Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayıp dış finansman ihtiyacını azaltarak kaynakları Türkiye'nin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti: