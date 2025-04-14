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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, net altın hariç cari fazlanın 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini bildirdi. Şimşek yaptığı açıklamada, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:21 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:40
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedefinden daha düşük gerçekleşmesini öngördüklerini bildirdi.

Cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari açığın şubatta 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazlanın da 1,8 milyar dolar gerçekleştiğini belirten Şimşek, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altın hariç cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)Altın hariç cari denge (Bakan Şimşek'in paylaşımı)


"ÜLKEMİZ OLUMLU AYRIŞACAK"
Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayıp dış finansman ihtiyacını azaltarak kaynakları Türkiye'nin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz."

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