Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi

Ekrem İmamoğlu (AA)

Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma aşaması ile hakimlik sorgusunda rapordaki tespitlerden hangilerinin, ne şekilde, hangi suçu oluşturduğuna ilişkin açıklamada bulunulmadığı ve bu yönde bir soru sorulmadığı iddialarına yer verildi.

İmamoğlu hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi istenen dilekçede, tutukluluğun devamına karar verilmesi halinde dosyanın, itirazın incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Mahkeme İmamoğlu ve Ongun'un itirazlarını değerlendirdi. Tutukluluklarına itiraz eden CHP'lilerin itirazları reddedildi.