Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun tutukluluklarına ilişkin itirazda bulunmuştu.
İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
Değerlendirmenin ardından İmamoğlu ve Ongun'un itirazı reddedildi.
Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)
121 SAYFALIK İFADENİN ÖZETİ: "MUHATAP ALMIYORUM"
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 saat 15 dakika boyunca 121 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde yanıtlamıştı.
Hatta İmamoğlu polisteki ifadesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporlara ilişkin de açıklama yapmadı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, bazı sorulara cevap vermediği için tekrar açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine "Hayır." cevabını vermişti.
Ekrem İmamoğlu (AA)
SAVUNMA YOK TAHLİYE TALEBİ VAR
Ekrem İmamoğlu sorgusunda net bir savunma yapmamasına rağmen avukatları geçtiğimiz günlerde İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak, tahliye talebinde bulundu.
Raporların kişilere ilişkin mal varlığı, banka hareketleri, şirket kayıtları gibi tespitlere yönelik olduğu, herhangi bir hukuki değerlendirme içermediği ve düzenlenmesinde acele edildiği öne sürülen dilekçede, bu nedenle bir kısım maddi tespitlerin eksik ve hatalı yapıldığı savunuldu.