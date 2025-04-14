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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un tutukluluğa itirazları reddedildi

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun tutukluluklarına ilişkin itirazda bulunmuştu. Değerlendirmenin ardından İmamoğlu ve Ongun'un itirazı reddedildi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:37 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:55
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi

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CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun tutukluluklarına ilişkin itirazda bulunmuştu.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
Değerlendirmenin ardından İmamoğlu ve Ongun'un itirazı reddedildi.

Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

121 SAYFALIK İFADENİN ÖZETİ: "MUHATAP ALMIYORUM"
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 saat 15 dakika boyunca 121 sayfalık ifadesinde kendisine yöneltilen soruları "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde yanıtlamıştı.

Hatta İmamoğlu polisteki ifadesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı raporlara ilişkin de açıklama yapmadı. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, bazı sorulara cevap vermediği için tekrar açıklama yapıp yapmayacağının sorulması üzerine "Hayır." cevabını vermişti.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

SAVUNMA YOK TAHLİYE TALEBİ VAR
Ekrem İmamoğlu sorgusunda net bir savunma yapmamasına rağmen avukatları geçtiğimiz günlerde İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak, tahliye talebinde bulundu.

Raporların kişilere ilişkin mal varlığı, banka hareketleri, şirket kayıtları gibi tespitlere yönelik olduğu, herhangi bir hukuki değerlendirme içermediği ve düzenlenmesinde acele edildiği öne sürülen dilekçede, bu nedenle bir kısım maddi tespitlerin eksik ve hatalı yapıldığı savunuldu.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

Dilekçede, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma aşaması ile hakimlik sorgusunda rapordaki tespitlerden hangilerinin, ne şekilde, hangi suçu oluşturduğuna ilişkin açıklamada bulunulmadığı ve bu yönde bir soru sorulmadığı iddialarına yer verildi.

İmamoğlu hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi istenen dilekçede, tutukluluğun devamına karar verilmesi halinde dosyanın, itirazın incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi talep edildi.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
Mahkeme İmamoğlu ve Ongun'un itirazlarını değerlendirdi. Tutukluluklarına itiraz eden CHP'lilerin itirazları reddedildi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep ettiCHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep etti

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