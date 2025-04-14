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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna masada: Erdoğan - Trump zirvesi nerede olacak?

Ankara - Washington hattında kritik bir temas kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye, Gazze ve Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldı. Öte yandan Fidan, Başkan Erdoğan ve Trump'ın yapacağı görüşmeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirmişti. Peki, Erdoğan - Trump zirvesi Ankara'da mı Washington'da mı olacak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:20 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 17:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna masada: Erdoğan - Trump zirvesi nerede olacak?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Suriye, Gazze ve Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda (Takvim.com.tr)


BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gelme ihtimali sorulmuş, Fidan da "Şu anda kesinleşen bir durum yok. Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi olacak, Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" demişti.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)



Peki, Başkan Erdoğan ve Trump nerede görüşecek?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a, "1 trilyon dolar verirsen ilk olarak senin ülkeni ziyaret ederim" demişti. Selman bunu kabul etmişti. Trump'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmesi bekleniyor. Bu ziyaretin son durağı olarak Türkiye olabilir" ifadelerini kullandı.

İkinci ihtimal ise Başkan Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da görüşmesi. Bu durum haziranda bir görüşme olasılığını mevcut.

Özetle Erdoğan ve Trump görüşmesi için Ankara ve Washington seçeneği üzerinde çalışılıyor.


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