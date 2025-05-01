Trabzonspor’dan transfer için resmi adım! İlk teklif yapıldı

Son haftalardaki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor'da transfer gündemi de giderek yoğunlaşıyor. Bordo mavili ekip, birçok mevki için araştırmalarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi.
Son haftalardaki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor'da transfer gündemi de giderek yoğunlaşıyor. Bordo mavili ekip, birçok mevki için araştırmalarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor, La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Javi Puado için resmi teklif sundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor. Espanyol'un kilit isimlerinden biri olan Puado'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro seviyesinde.
DEVRE ARASINDA DA GÜNDEMDEYDİ
Trabzonspor'un, Puado için devre arasında da girişimde bulunduğu ancak Espanyol ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle şu ana kadar yeni bir sözleşme imzalamamış olması Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.
SEZONUN EN SKORER İSMİ
Javi Puado, bu sezon La Liga'da çıktığı 29 karşılaşmada 11 gol ve 3 asistle oynayarak takımının en skorer oyuncusu konumuna ulaştı. Asıl mevkii sol kanat olan Puado, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlülüğüyle ön plana çıkan yıldız futbolcu, hücum hattına esneklik kazandırıyor.
AVRUPA'DAN TALİPLER VAR
Trabzonspor'un bu transferde yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında. Sevilla, Girona ve Atletico Madrid gibi La Liga devleri de Javi Puado'nun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun Espanyol'da kalma ihtimali bulunsa da transfer savaşının kızışacağı belirtiliyor.
MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ
İspanya Milli Takımı formasını 1 kez giyen Puado, bu tek maçında da gol atarak etkili bir başlangıç yapmıştı. Kulüp düzeyindeki istikrarlı performansı, onun yeniden milli takım radarına girmesine olanak sağlıyor.