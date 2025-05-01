Trabzonspor’dan transfer için resmi adım! İlk teklif yapıldı

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Son haftalardaki performansıyla adından söz ettiren Trabzonspor'da transfer gündemi de giderek yoğunlaşıyor. Bordo mavili ekip, birçok mevki için araştırmalarını sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi.

Javi Puado (EPA) İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor, La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Javi Puado için resmi teklif sundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda takım kaptanlığını da üstleniyor. Espanyol'un kilit isimlerinden biri olan Puado'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro seviyesinde.