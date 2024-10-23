Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: İstediğimiz futbolcuyu alırız!

Galatasaray'ın kısa bir süre önce ilgilendiği Zalewski hakkında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel konuştu. İtalya'daki ödül töreninde "Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz" sorusuna Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" cevabını verdi. Nicola Zalewski, bu sezon Roma'da 5 müsabakada forma şansı buldu. İtalyan yıldız, bu karşılaşmalarda 284 dakika sahada kaldı. Öte yandan Immobile transferi sürecinde yaşananları da anlatan Siyah-Beyazlı kulübün ikinci başkanı "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok. Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok mutlu. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. İtalyan golcü bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

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