CHP'nin şaibeli kurultayına ceza davası 16 Eylül'e ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlendi
CHP'de mutlak butlanla sonuçlanan şaibeli kurultayın ceza davası 16 Eylül'e ertelendi. Bugün görülen 6. celsede Adem Soytekin tanık olarak dinlendi. Soytekin, KİPTAŞ'ın kendilerine daireler için isimler gönderdiğini beyan etti. Daha önce de "Daireler kurultay sürecindeki etkili CHP'lilere verildi" diyen Soytekin, "Konutların delegelere verileceğini bize Ali Kurt söyledi. Talimatı İmamoğlu verdi" beyanında bulunmuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay kadrosu mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi'nde görevi teslim alırken; Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 12 sanığın "oylamaya hile karıştırma" suçundan yargılandığı ceza davasının 6. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
TANIK ADEM SOYTEKİN: "KİPTAŞ BİZE İSİMLER GÖNDERDİ"
Duruşmada İBB itirafçısı olan ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde "Yönetici" olarak konumlandırılan Adem Soytekin tanık olarak dinlendi.
Soytekin, kürsüde "KİPTAŞ'ın bize gönderdiği isimler ve bu isimlere daireler satıldı" açıklamasında bulundu.
Soytekin, Silivri'deki İBB duruşmasında yaptığı savunmada KİPTAŞ'ın Pendik Arkatlı projesindeki konutların satışı konusunda çarpıcı iddialarda bulunmuştu.
KİPTAŞ'ın Pendik Arkatlı'daki konutları için "Daireler kurultay sürecindeki etkili CHP'lilere verildi" diyen Soytekin, Silivri'deki savunmasında bu iddiasını somutlaştırmıştı.
Tutuklu KİPTAŞ başkanını işaret ederek "Bazı konutların CHP'li delegelere verileceğini bize Ali Kurt söyledi" ifadelerini kullanmış, ayrıca Kurt'un "Talimatı İmamoğlu verdi" dediğini anlatmıştı.
KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, İMAMOĞLU BAŞ ŞÜPHELİ
İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu ise şüpheli olarak yer alıyor.
KİME, NE CEZA İSTENİYOR?
İmamoğlu ile beraber İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis isteniyor.
ŞAİBEYİ VE ŞAİBELİLERİ İMAMOĞLU ORGANİZE ETTİ
İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.
DELEGE İRADESİ NASIL SAKATLANDI?
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."