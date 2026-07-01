Atina’daki infazın izi İstanbul’a uzandı: Tetikçiye 1 milyon TL vaadi
Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 yaşındaki Türk vatandaşının sokak ortasında öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yunan polisi, cinayetin ardından güvenlik kameraları, cep telefonu kayıtları ve sınır geçişlerini inceleyerek 28 yaşındaki Türk vatandaşı zanlıyı yakaladı. Yunan basını, tetikçiye cinayet karşılığında İstanbul’da 1 milyon TL vaat edildiğini yazdı.
Olay, 13 Haziran'da Atina'nın merkezindeki Eksarhia semtinde meydana geldi.
25 yaşındaki Türk vatandaşı, gündüz vakti sokak ortasında öldürüldü. Cinayetin ardından Yunan polisi, bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.
Güvenlik kameraları, cep telefonu kayıtları ve sınır geçişleri tek tek incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 28 yaşındaki Türk vatandaşının kimliği tespit edildi.
YASA DIŞI YOLLARLA YUNANİSTAN'A GİRDİ
Yunan polisine göre zanlı, cinayeti işlemek için Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçti.
Şüphelinin Evros bölgesinden Yunanistan'a giriş yaptığı, ardından Selanik'e götürüldüğü ve burada bir gece kaldıktan sonra Atina'ya ulaştığı belirlendi.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre zanlı, cinayetten 4 gün önce Yunanistan'a geldi.
KURBANIN FOTOĞRAFI VERİLDİ
Yunan basını, 28 yaşındaki zanlının polise verdiği ifadede cinayetin planına ilişkin detaylar anlattığını yazdı.
Zanlı, kendisine kurbanın fotoğrafının verildiğini, hedefi nerede bulacağının söylendiğini ve cinayet karşılığında 1 milyon Türk lirası vaat edildiğini belirtti. Bu miktarın yaklaşık 18 bin euroya karşılık geldiği aktarıldı.
GÜNLERCE TAKİP ETTİ
Atina'da günlük kiralık iki farklı evde kaldığı belirlenen zanlının, saldırıdan önce hedefini günlerce takip ettiği tespit edildi.
Yunan yetkililerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin Türk mafyasının rakip çeteleri arasındaki hesaplaşma kapsamında işlenen paralı bir infaz olduğu değerlendirildi.
Ön sorguda zanlının eylemini itiraf ettiği ve bu infaz için Türkiye'de görevlendirildiğini doğruladığı öne sürüldü.
AIRBNB AĞIYLA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI
Yunan basınına göre 28 yaşındaki zanlı, izini kaybettirmek için Attika'da kısa süreli kiralama platformu üzerinden iki farklı daire kiraladı.
Zanlının ayrıca başkentte başka konaklama yerleri için de rezervasyon yaptığı belirlendi.
Şüphelinin Eksarhia'daki daireyi cinayet mahalline yakın bir üs olarak kullandığı, saldırının ardından buraya dönerek kıyafetlerini değiştirdiği ve görüntüsünü değiştirmeye çalıştığı aktarıldı.
KALLITHEA'DA SAKLANDI
Kıyafetlerini değiştiren zanlının daha sonra Kallithea'daki ikinci daireye geçtiği tespit edildi.
Şüphelinin burada birkaç gün saklandığı ve yurt dışına kaçmanın yollarını aradığı belirtildi.
Ancak Yunan polisi, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden zanlının hareketlerini adım adım takip ederek kimliğini netleştirdi.
KAÇMAYA HAZIRLANIRKEN YAKALANDI
Yunan polisi, 28 yaşındaki zanlıyı 29 Haziran Pazartesi sabahı yakaladı.
Şüpheli, uyuşturucu ve yabancılar yasasını ihlal suçlamalarının yanı sıra Eksarhia'da 25 yaşındaki Türk vatandaşının öldürülmesi olayının faili olarak tespit edildi.
Yunanistan Emniyeti'ne göre zanlı, Suç Kovuşturma ve Soruşturma Alt Müdürlüğü'nün Yaşam ve Kişisel Özgürlüğe Karşı Suçlar Dairesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Eksarhia'da 25 yaşındaki Türk vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Türk vatandaşı, saat 09.30'dan kısa süre sonra GADA gözaltı merkezinden eski Evelpidon okulunun mahkemesine getirildi.
Şüpheli hakkında "kasten adam öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçlarından dava açıldı.
DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Yunan polisi, hem öldürülen 25 yaşındaki Türk vatandaşının hem de 28 yaşındaki zanlının, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılarını araştırıyor.
Yunan basını, öldürülen kişinin Türk yetkililer tarafından rakip bir çetenin üyesi olarak bilindiğini, ancak Yunan polisinin daha önce ilgisini çekmediğini yazdı.
Atina yönetimi, Türkiye'deki organize suç gruplarının faaliyetlerini Yunanistan'a taşıdığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.