Atina’daki infazın izi İstanbul’a uzandı: Tetikçiye 1 milyon TL vaadi

GÜNLERCE TAKİP ETTİ

Atina'da günlük kiralık iki farklı evde kaldığı belirlenen zanlının, saldırıdan önce hedefini günlerce takip ettiği tespit edildi.

Yunan yetkililerinin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin Türk mafyasının rakip çeteleri arasındaki hesaplaşma kapsamında işlenen paralı bir infaz olduğu değerlendirildi.

Ön sorguda zanlının eylemini itiraf ettiği ve bu infaz için Türkiye'de görevlendirildiğini doğruladığı öne sürüldü.

AIRBNB AĞIYLA İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Yunan basınına göre 28 yaşındaki zanlı, izini kaybettirmek için Attika'da kısa süreli kiralama platformu üzerinden iki farklı daire kiraladı.

Zanlının ayrıca başkentte başka konaklama yerleri için de rezervasyon yaptığı belirlendi.

Şüphelinin Eksarhia'daki daireyi cinayet mahalline yakın bir üs olarak kullandığı, saldırının ardından buraya dönerek kıyafetlerini değiştirdiği ve görüntüsünü değiştirmeye çalıştığı aktarıldı.

KALLITHEA'DA SAKLANDI

Kıyafetlerini değiştiren zanlının daha sonra Kallithea'daki ikinci daireye geçtiği tespit edildi.

Şüphelinin burada birkaç gün saklandığı ve yurt dışına kaçmanın yollarını aradığı belirtildi.

Ancak Yunan polisi, güvenlik kamerası kayıtları üzerinden zanlının hareketlerini adım adım takip ederek kimliğini netleştirdi.