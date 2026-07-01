NATO zirvesi öncesi Özel zırvası | FT'ye yazdı Türkiye’yi Batı’ya gammazladı | AK Parti'den tepki

'GÜVENİLMEZ ORTAK' ALGISI

Türkiye'yi Batı ekseninde güvenilmez aktör olarak yaftalayan yazısında Özel, "Demokratik rekabetin, kamusal meşruiyetin veya hukukun üstünlüğünün olmadığı bir Türkiye, öngörülebilir veya güvenilir bir ortak değildir." sözlerini sarf etti.

MİLLİ DIŞ POLİTİKAYA 'ŞAHSİ ÇIKAR' KARALAMASI Türkiye'nin çok yönlü ve bağımsız dış politikasını eleştirerek Ankara'nın "eksen kayması" yaşadığı iftirasını Batı basınına taşıyan Özel, "Dış politikası, içeride hayatta kalmanın bir aracı haline gelir. Bugün Erdoğan Washington'a yönelebilir, yarın Moskova'ya, ardından Pekin'e —yalnızca kendi konumunu güvence altına almaya yardımcı olmak için. Tek bir adamın yönetiminin bekası, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutulmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

KARANLIK TABLO ÇİZEREK MÜDAHALE İSTEDİ

Ekonomik verileri çarpıtarak yabancı yatırımcıyı kaçırmaya çalışan Özgür Özel, Türkiye'yi zayıf gösterme gayretine girdi.

Özel, "Türkiye ekonomisi ciddi bir baskı altında: Şüpheli resmi rakamlara göre bile enflasyon yüzde 30'un üzerinde seyrediyor, tüketici güveni zayıf ve milyonlarca insan kendisini on yıl öncesine göre daha fakir, daha az güvende ve daha umutsuz hissediyor. Türkiye ayrıca Avrupa'nın en büyük hapishane nüfusuna sahip —bu da rıza yerine giderek daha fazla zorlamaya dayanan bir devletin işareti." dedi.

Özgür Özel, FT'deki yazısında yolsuzluğa batan CHP'li belediyelere yönelik davaları ve CHP yönetiminin pavyon köşelerinde delege satın alınarak ele geçirildiğine yönelik yargı süreçlerini çarpıttı.

Batı'ya müdahale çağrısını meşrulaştırmaya çalışan Özel, Türkiye'deki siyasi düzenin otoriter rejimlerle benzerlik taşıdığını iddia etti.

Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te hapsedildiğini ve kendisinin yargı kararıyla görevden alındığına vurgu yapan Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Kendisine sadık bir muhalefet yaratmaya çalışıyor —seçimlerde yarışabilen ama onun iktidarını asla tehdit edemeyen bir muhalefet. Oy vermenin sürdüğü ancak gerçek rekabetin ortadan kalktığı bir siyasi düzen istiyor. Rusya ve Belarus, bunun nereye varacağına dair birer uyarı olarak durmaktadır." iddiaları öne sürdü.