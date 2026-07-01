NATO zirvesi öncesi Özel zırvası | FT'ye yazdı Türkiye’yi Batı’ya gammazladı | AK Parti'den tepki
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi İngiliz Financial Times gazetesine makale yazan Özgür Özel, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını hiçe sayarak ülkesini Batı'ya şikayet etti. Özel, Türkiye'nin müttefikler için tehdit oluşturduğunu öne sürerek Batı dünyasına Ankara'ya karşı tavır alma çağrısında bulundu. Avrupalı liderlerin Türkiye’nin seçilmiş iktidarını tanımaması gerektiği zırvasını savunan Özgür Özel, Türkiye'yi Rusya ve Belarus ile bir tutarak Batı'dan dolaylı müdahale talep etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in mandacı yazısına tepki gösterdi.
Kurultay şaibeleri mahkemece tescillenerek CHP liderliği görevinden düşen Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesinde, milli duruş sergilemek yerine yabancı medya üzerinden kendi ülkesini hedef aldı. Daha önce "kendimizi terk edilmiş hissediyoruz" dediği İngiltere'nin kapısında bu defa makale için yatan Özgür Özel, Batı kamuoyuna Türkiye'yi gammazladı.
İngiliz gazetesi Financial Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda Özgür Özel, Türkiye'nin egemenliğini ve uluslararası itibarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandı.
Siyasi ikbali uğruna Batılı müttefiklere "Türkiye'ye müdahale" sinyalleri gönderen Özel, makalesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Avrupa güvenliği için "tehdit odağı" gibi göstermeye çalıştı.
'TÜRKİYE SİZE TEHDİT'
Türkiye'nin iç meselelerini uluslararası arenaya taşıyan Özel, yazısında "Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdittir" başlığını kullandı.
Ülkesini Avrupa için tehlike unsuru gibi göstermeye çalışarak yabancı başkentlerden medet uman Özel, "Hükümeti, barışçıl protestocuları —avukatlar, gazeteciler ve akademisyenlerle birlikte— gözaltına alırken, ülkenin gerçeklerini dünyadan saklamaya çalışıyor. Bu Türkiye için kötüdür. Aynı zamanda NATO ortaklarımız, özellikle de Avrupa için bir tehlike oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.
'GÜVENİLMEZ ORTAK' ALGISI
Türkiye'yi Batı ekseninde güvenilmez aktör olarak yaftalayan yazısında Özel, "Demokratik rekabetin, kamusal meşruiyetin veya hukukun üstünlüğünün olmadığı bir Türkiye, öngörülebilir veya güvenilir bir ortak değildir." sözlerini sarf etti.
MİLLİ DIŞ POLİTİKAYA 'ŞAHSİ ÇIKAR' KARALAMASI
Türkiye'nin çok yönlü ve bağımsız dış politikasını eleştirerek Ankara'nın "eksen kayması" yaşadığı iftirasını Batı basınına taşıyan Özel, "Dış politikası, içeride hayatta kalmanın bir aracı haline gelir. Bugün Erdoğan Washington'a yönelebilir, yarın Moskova'ya, ardından Pekin'e —yalnızca kendi konumunu güvence altına almaya yardımcı olmak için. Tek bir adamın yönetiminin bekası, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tutulmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
KARANLIK TABLO ÇİZEREK MÜDAHALE İSTEDİ
Ekonomik verileri çarpıtarak yabancı yatırımcıyı kaçırmaya çalışan Özgür Özel, Türkiye'yi zayıf gösterme gayretine girdi.
Özel, "Türkiye ekonomisi ciddi bir baskı altında: Şüpheli resmi rakamlara göre bile enflasyon yüzde 30'un üzerinde seyrediyor, tüketici güveni zayıf ve milyonlarca insan kendisini on yıl öncesine göre daha fakir, daha az güvende ve daha umutsuz hissediyor. Türkiye ayrıca Avrupa'nın en büyük hapishane nüfusuna sahip —bu da rıza yerine giderek daha fazla zorlamaya dayanan bir devletin işareti." dedi.
Özgür Özel, FT'deki yazısında yolsuzluğa batan CHP'li belediyelere yönelik davaları ve CHP yönetiminin pavyon köşelerinde delege satın alınarak ele geçirildiğine yönelik yargı süreçlerini çarpıttı.
Batı'ya müdahale çağrısını meşrulaştırmaya çalışan Özel, Türkiye'deki siyasi düzenin otoriter rejimlerle benzerlik taşıdığını iddia etti.
Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te hapsedildiğini ve kendisinin yargı kararıyla görevden alındığına vurgu yapan Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik, "Kendisine sadık bir muhalefet yaratmaya çalışıyor —seçimlerde yarışabilen ama onun iktidarını asla tehdit edemeyen bir muhalefet. Oy vermenin sürdüğü ancak gerçek rekabetin ortadan kalktığı bir siyasi düzen istiyor. Rusya ve Belarus, bunun nereye varacağına dair birer uyarı olarak durmaktadır." iddiaları öne sürdü.
TEK DERDİ 'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ'
Türkiye'de toplumsal kaos yaşanabileceği senaryosunu çizen Özel, "Vatandaşların seçimler yoluyla değişimin mümkün olduğuna inanmasını engelleyen bir rejim, umutsuzluk ve öfke yaratır. Ekonomik kötü yönetim ve derinleşen yoksullukla birleştiğinde bu durum, toplumsal ve siyasi çalkantı riskini artırır. Böyle bir patlama Türkiye sınırları içinde kalmaz. Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji yollarını, Orta Doğu'yu ve NATO'nun güney kanadını etkiler." sözlerini kaydetti.
SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİ TANIMAMA ÇAĞRISI
CHP'li Özel, NATO Zirvesi öncesi müttefiklere açıkça Türkiye'ye karşı tavır alma çağrısı yaptı.
Seçilmiş AK Parti hükümetinin meşruiyetini Batı nezdinde tartışmaya açarak açıkça vesayet ve müdahale arayışına giren Özel, ülkesini şu sözlerle hedef aldı:
"Türkiye'nin müttefiklerinin, Erdoğan yönetiminin kendi çıkarlarına yönelik oluşturduğu risk konusunda net bir görüşe sahip olmaları gerekir. Kısa vadeli jeopolitik kolaylıklar uğruna otoriter hükümetlere meşruiyet kazandırmak tarihi bir hatadır."
AK PARTİ'DEN MANDACIYA TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
Özgür Özel'in İngiliz gazetesinde Türkiye'yi hedef alan ve müttefiklere "müdahale" sinyali veren skandal makalesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, Özel'in ifadelerini "milli olmayan zihniyetin hezeyanı" ve "dış vesayet arayışı" olarak nitelendirdi.
Çelik, "Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez." dedi.
Defalarca seçimle iş başına gelmiş Başkan Erdoğan'ın temsil ettiği iradeyi "rejim" olarak etiketlemenin CHP geleneği olduğunu vurgulayan Çelik, "CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey "rejim krizi" çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi "dış vesayet" arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.
SİCİLİNE UTANÇ YAZDIRDIN VESAYETÇİ PERSONEL
Çelik, şunları söyledi:
"Özgür Özel'in "toplumsal ve siyasi çalkantı"dan bahsetmesi ise sadece hezeyandır. Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. "Çalkantı" olan tek yer ise içindeki tahta kavgaları yüzünden CHP'dir.
Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi "vesayetçi zihniyetin personeli" olmaktan öteye gidemez."
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