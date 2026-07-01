İsrail basını neredeyse her gün Türkiye ile savaş çığırtkanlığı yapıyor, Türkiye'nin İsrail için İran'dan sonraki tehdit olduğuna yönelik haberler yayımlıyor. Netanyahu'ya programda Türkiye'deki söylemlerin kendisini endişelendirip endişelendirmediği soruldu. Netanyahu ise "Elbette endişelendiriyor" cevabını verdi.

İsrail her fırsatta Arz-ı Mev'ud hezeyanı ile Türkiye'yi açıkça tehdit ediyor. Bir yandan da gelişen Türk savunma sanayisi ve Ankara'nın bölgedeki rolünden endişeyle skandal hamleler yapıyor. Tel Aviv'in son hamlesi sözde Ermeni soykırımı oldu. Diğer yandan ise Türkiye'nin İsrail'i tehdit ettiğini öne sürüyor.

Başkan Erdoğan

"Türkiye'nin güvenliği Halep ve Şam'dan başlar" Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırımına tepki göstermiş ve açıkça uyarıda bulundu. İsrail'in kural tanımaz adımlarının Türkiye'yi tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin Halep ve Şam'dan başladığının altını çizdi. Erdoğan, İsrail'in Arz-ı Mevud hezeyanlarına asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın sözleri İsrail'de yankılanmaya devam ediyor.



NETANYAHU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu "Türkiye'de yaşananlar, İran'ın gücünün azalmasının bir sonucudur. İran, aşırılıkçı Şii eksenini; Türkiye ise en az onun kadar aşırılıkçı bir hareket olan Müslüman Kardeşler eksenini temsil ediyor." dedi ve şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı:

"Erdoğan'ın İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden yönetmek istemesiyle ilgili söyledikleri… Bence kendisi 400 yıllık Osmanlı yönetiminin sona erdiğini unutmuş. Bugün burada İsrail adında güçlü bir devlet var. İsrail Savunma Kuvvetleri var. İsrail halkı var. Ve bir İsrail hükümeti var. Sakinleşmesi onun için akıllıca olur."

İsrail basını dahi Tel Aviv'in İran'a karşı zafer elde edilemediğini yazarken Netanyahu "Kimsenin varlığımızı tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin güvenliğimizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Ve bence nelere muktedir olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.