Halep ve Şam sözleri Tel Aviv’de yankılandı Netanyahu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: “Kudüs'ü yeniden yönetmek istiyor”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin güvenliği Halep ve Şam’dan başlar” şeklindeki sözleri Tel Aviv’de yankılanmaya devam ediyor. İsrail bir yandan Türkiye’ye yönelik endişelerini belirtirken diğer yandan da açıkça savaş çığırtkanlığı yapıyor. ABD-İran mutabakatı, Suriye, Gazze, Lübnan derken Türkiye paniği artan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı.
ABD ile İran arasındaki anlaşma, Türkiye'nin mutabakattaki rolü, Suriye ile yakınlığı derken İsrail'de Ankara'ya yönelik endişe artıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kanal 14'te katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.Hedef aldı tehditler savurdu
İSRAİL'DE TÜRKİYE ENDİŞESİ BÜYÜYOR
İsrail basını neredeyse her gün Türkiye ile savaş çığırtkanlığı yapıyor, Türkiye'nin İsrail için İran'dan sonraki tehdit olduğuna yönelik haberler yayımlıyor. Netanyahu'ya programda Türkiye'deki söylemlerin kendisini endişelendirip endişelendirmediği soruldu. Netanyahu ise "Elbette endişelendiriyor" cevabını verdi.
ARZ-I MEV'UD HEZEYANI, SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI HAMLESİ
İsrail her fırsatta Arz-ı Mev'ud hezeyanı ile Türkiye'yi açıkça tehdit ediyor. Bir yandan da gelişen Türk savunma sanayisi ve Ankara'nın bölgedeki rolünden endişeyle skandal hamleler yapıyor. Tel Aviv'in son hamlesi sözde Ermeni soykırımı oldu. Diğer yandan ise Türkiye'nin İsrail'i tehdit ettiğini öne sürüyor.
"Türkiye'nin güvenliği Halep ve Şam'dan başlar"
Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırımına tepki göstermiş ve açıkça uyarıda bulundu. İsrail'in kural tanımaz adımlarının Türkiye'yi tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin Halep ve Şam'dan başladığının altını çizdi. Erdoğan, İsrail'in Arz-ı Mevud hezeyanlarına asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın sözleri İsrail'de yankılanmaya devam ediyor.
NETANYAHU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Netanyahu "Türkiye'de yaşananlar, İran'ın gücünün azalmasının bir sonucudur. İran, aşırılıkçı Şii eksenini; Türkiye ise en az onun kadar aşırılıkçı bir hareket olan Müslüman Kardeşler eksenini temsil ediyor." dedi ve şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı:
"Erdoğan'ın İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden yönetmek istemesiyle ilgili söyledikleri… Bence kendisi 400 yıllık Osmanlı yönetiminin sona erdiğini unutmuş. Bugün burada İsrail adında güçlü bir devlet var. İsrail Savunma Kuvvetleri var. İsrail halkı var. Ve bir İsrail hükümeti var. Sakinleşmesi onun için akıllıca olur."
İsrail basını dahi Tel Aviv'in İran'a karşı zafer elde edilemediğini yazarken Netanyahu "Kimsenin varlığımızı tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin güvenliğimizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Ve bence nelere muktedir olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.
TEL AVİV'İN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
ABD'nin İran ile yaptığı anlaşma İsrail için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Tel Aviv'de Türkiye paniği her geçen gün artarken Netanyahu hükümetinden isimler de her fırsatta savaş çığırtkanlığı yapıyor.
"TÜRKİYE İRAN'DAN DAHA CİDDİ BİR TEHDİT"
Geçtiğimiz günlerde İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Kudüs'te düzenlenen 2026 JNS Uluslararası Politika Zirvesi'nde yaptığı skandal konuşmada, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Şara yönetimindeki Suriye artık İran'dan çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor. İran'ın Şii ekseni dönemi sona erdi. Artık karşımızda Türkiye, Suriye ve Katar'ın oluşturduğu Müslüman Kardeşler ekseni var." ifadelerini kullandı.