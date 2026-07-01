40 dereceyi aşan sıcaklar Avrupa’da klima kavgasını alevlendirdi

SICAKLAR ARTIK ESKİ AVRUPA'YA GÖRE DEĞİL Ancak Avrupa'nın altyapısı bugünkü iklim koşullarına göre tasarlanmadı. Kıtanın kuzeyinde uzun yıllar boyunca 32 dereceyi aşan sıcaklıklar nadir görülüyordu. 40 derece ve üzeri ise neredeyse istisnaydı. Bugün ise tablo değişti. Paris'te sıcaklık geçen hafta 40 dereceyi aştı. Kentte bu seviyeler resmi kayıtların başladığı 19. yüzyıldan bu yana yalnızca birkaç kez görülmüştü. Avrupa, dünyada en hızlı ısınan kıta konumunda. Bu durum; demiryollarından elektrik hatlarına, okullardan hastanelere kadar birçok alanı zorluyor.

OKULLAR KAPANDI, FABRİKALAR ÜRETİMİ KISTI Son sıcak hava dalgası Avrupa'da günlük yaşamı da felç etti. Batı Avrupa'da kliması bulunmayan binlerce okul geçici olarak kapatıldı. Veliler evde kalmak zorunda kaldı. Bazı işletmeler kapılarını kapattı, fabrikalar üretimi azalttı, demiryolu seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekonomistler, sıcak hava dalgasının etkisini "pandemi kapanmalarını hatırlatan" bir tablo olarak değerlendirdi.

SAĞLIK SİSTEMİ ALARMDA Klimasız hastaneler ve bakım evleri de sıcak hava dalgasından ağır etkilendi. Bazı sağlık çalışanları ve hastalar, güneşi engellemek için camlara yansıtıcı örtüler yapıştırdı. Fransa'da bir acil servis doktoru, hastanelerdeki ortamı "dayanılmaz" olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre Avrupa'daki sıcak hava dalgaları her yıl on binlerce can kaybına yol açıyor. Bilim insanları, bu tablonun ABD'ye göre daha ağır olmasında klima eksikliğinin de etkili olduğunu belirtiyor.

SAĞ VE SOL ARASINDA KLİMA SAVAŞI Klimanın geleceği Avrupa'da siyasi tartışmaya da dönüştü. Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen, hastaların, yaşlıların ve bebeklerin aşırı sıcaklara maruz bırakılmasını "utanç verici" olarak nitelendirerek büyük çaplı klima planı çağrısı yaptı. Sol ve çevreci çevreler ise kitlesel klima kullanımının enerji tüketimini artıracağı, şehirleri daha da ısıtacağı ve iklim kriziyle mücadeleyi zayıflatacağı görüşünde.