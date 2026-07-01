Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Takas formülü masada
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların olası anlaşmada takas seçeneğini değerlendirdiği, yabancı kontenjanının ise sürecin önündeki en önemli engel olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları sürerken, savunma hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda stoper bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetimin, Samsunspor'da forma giyen Rick van Drongelen'i alternatif adaylar arasına aldığı belirtildi.
Yönetimin, savunma rotasyonunu genişletmek amacıyla birden fazla oyuncu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE YER ALIYOR
İddiaya göre Hollandalı savunmacı, geçen sezon ortaya koyduğu performansla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti. Okan Buruk'un beğendiği isimlerden biri olan Van Drongelen'in, stoper transferi için oluşturulan aday listesinde yer aldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların hem ilk 11'e katkı sağlayabilecek hem de rotasyonda güvenilir bir alternatif oluşturabilecek profillere yöneldiği kaydedildi.
TAKAS FORMÜLÜ MASADA, YABANCI KONTENJANI ENGELİ
Transfer sürecinde takas seçeneğinin de değerlendirildiği öne sürüldü.
Samsunspor'un gündeminde Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile Victor Nelsson'un bulunduğu, bu nedenle iki kulüp arasında oyuncu takasını içeren bir formülün masaya gelebileceği ifade edildi.
Kazımcan Karataş konusunda önemli bir engel bulunmazken, Victor Nelsson'un kariyerine İtalya'da devam etmek istemesi ihtimalleri zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor.
Galatasaray cephesinde ayrıca yabancı oyuncu kontenjanı da transferin önündeki en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.