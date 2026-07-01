Dervişoğlu’ndan tuhaf çıkış: Türkistan’ı müfredata ekleyen MEB’e “hurafe” ithamı

Dervişoğlu, "Milli eğitim, sadece ders programı değildir. Milli eğitim, milletin kendisini geleceğe taşıma iradesidir. Türkçeyi doğru konuşan, doğru yazan, doğru düşünen nesiller yetiştirmektir. Milli eğitim, hurafeyi tarih diye okutmak değildir; tarihini bilen, milletinin kaderini anlayan, dünyaya açık ama vatanına bağlı gençler yetiştirmektir. Evladımıza sadece bilgi değil, görgü, sorumluluk, haysiyet ve muhakeme kazandırmaktır. Bu durumda Milli Eğitim Bakanının görevi saraya sinyal çakmak değil, Cumhuriyet'in çocuklarına sahip çıkmaktır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanlığının politikalarını hurafe sözüyle eleştirdi.