Dervişoğlu’ndan tuhaf çıkış: Türkistan’ı müfredata ekleyen MEB’e “hurafe” ithamı
Türkiye’nin resmi tezlerini tahkim eden Milli Eğitim Bakanlığı, sömürgeciliğin başlangıcı ve Doğu Roma gibi tarihi gerçekleri müfredata taşırken İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında MEB’i “hurafe okutmakla” eleştirdi. Türk Devletleri Teşkilatı hedefleriyle uyumlu eğitim politikası çerçevesinde atılan adımlarla öne çıkan MEB’in, milliyetçi geçinen parti lideri tarafından hedef alınması tuhaf karşılandı. Dervişoğlu’nun hurafecilikle suçladığı MEB “Orta Asya” yerine “Türkistan”, “Tehcir Kanunu” yerine “Asılsız Ermeni iddiaları”, “Pontus Meselesi” yerine “Asılsız Pontus iddiaları” ifadelerini ders kitaplarına ekledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanlığını hedef alarak "hurafe" ithamında bulundu.
Müsavat Dervişoğlu "Milli eğitim hurafeyi tarih diye okutmak değildir" diyerek hükümeti eleştirdi.
Dervişoğlu, "Milli eğitim, sadece ders programı değildir. Milli eğitim, milletin kendisini geleceğe taşıma iradesidir. Türkçeyi doğru konuşan, doğru yazan, doğru düşünen nesiller yetiştirmektir. Milli eğitim, hurafeyi tarih diye okutmak değildir; tarihini bilen, milletinin kaderini anlayan, dünyaya açık ama vatanına bağlı gençler yetiştirmektir. Evladımıza sadece bilgi değil, görgü, sorumluluk, haysiyet ve muhakeme kazandırmaktır. Bu durumda Milli Eğitim Bakanının görevi saraya sinyal çakmak değil, Cumhuriyet'in çocuklarına sahip çıkmaktır." dedi.
MİLLİYETÇİ SÖYLEMLE ÇELİŞTİ
Dervişoğlu'nun "hurafeyi tarih diye okutturmakla" eleştirdiği Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek nesillerin "Türklük bilinci" ile yetişmesi için köklü değişiklikler yapmasıyla öne çıkıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı coğrafyacı Alexander von Humboldt tarafından dayatılan "Orta Asya" terimi yerine, kültürel aidiyet vurgusu taşıyan "Türkistan" ifadesini müfredata aldı.
YUNAN'LA AYNI EKSENDE BULUŞTU
Türk Devletleri Teşkilatı hedefleriyle uyumlu bu adımın yanı sıra, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının simgesi "Mavi Vatan" kavramı ders kitaplarına girdi. Mavi Vatan hamlesini "propaganda" olarak niteleyerek eleştiren Yunan basınının argümanlarıyla, milliyetçi kimliğiyle öne çıkan Dervişoğlu'nun hurafe çıkışının aynı eksende buluşması dikkat çekti.
RESMİ TEZLER MÜFREDATTA… HURAFE NEREDE?
Milli hafızayı korumaya yönelik güncellemeleri hayata geçiren MEB, Türkiye'nin resmi tezlerini tahkim eden değişiklikler yaptı. "Tehcir Kanunu" ifadesini "Asılsız Ermeni iddiaları", "Pontus Meselesi" ifadesini "Asılsız Pontus iddiaları" şeklinde güncelledi.
"Coğrafi Keşifler" tanımı "Sömürgeciliğin başlangıcı" yapıldı.
Yunan mitolojisindeki Kral Egeus'a dayandırılan "Ege Denizi" isimlendirmesi "Adalar Denizi" olarak revize edildi.
"Bizans" tanımı ise "Doğu Roma" olarak değiştirildi.