Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması! Milyonların gözü enflasyonda: Kim, ne kadar alacak? Zam senaryoları TAKVİM'de

En düşük emekli aylığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." yanıtı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu.

Milyonlarca emekli yaklaşan temmuz zammına kilitlendi. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle, yüzde 18.48 artırılan taban aylıkla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ikinci artış için gözlerini 3 Temmuz tarihine çevirdi. Emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak bu artışı, 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. Ayrıca bir artış da taban aylık için gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması da masaya yatırılacak. Burada bir artış yapılması halinde yasal düzenleme yapılması gerekecek.

TBMM KARARI YOLU AÇACAK



Meclis'in 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek olması da buna imkan verecek. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında AK Parti'nin, Meclis çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre TBMM, önümüzdeki ayın başında tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek. Bu sayede emeklilere taban aylık artışı için temmuz ayında bir düzenleme yapılması mümkün olacak.

Taban aylık konusunda alınacak karar merakla beklenirken, burada en kuvvetli formül olarak "6 aylık enflasyon artışı" gösteriliyor.

Taban aylıkta rekor tahmin: 23 bin 500 TL

BUGÜNE KADAR NE OLDU?

Tarih Artış Taban Aylık 2019 - 1.000 TL Nisan 2020 % 50 1.500 TL Ocak 2022 % 66.6 2.500 TL Temmuz 2022 % 40 3.500 TL Ocak 2023 % 57.14 5.500 TL Nisan 2023 % 36.36 7.500 TL Ocak 2024 % 33.3 10.000 TL Temmuz 2024 % 25 12.500 TL Ocak 2025 % 15.75 14.469 TL Temmuz 2025 % 16.67 16.881 TL Ocak 2026 % 18.48 20.000 TL



ENFLASYON FORMÜLÜ MASADA



Bu yönde bir karar verilirse taban aylık, emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek para aynı oranda zamlanacak. Tahminler, ilk 6 aylık enflasyon verisinin yani emekli zammının yüzde 17-18 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor.



23 BİN 500 LİRAYA YÜKSELECEK



Buna göre, en düşük emekli aylığı ödemesinin ortalama 23 bin 500 lira seviyesine yükseleceği görülüyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de haziran enflasyonu yüzde 1.36 olarak tahmin edilmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.19 çıkacak. Taban aylık da bu oranda artış yapılırsa 23 bin 638 liraya yükselecek.