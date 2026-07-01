Fenerbahçe'den beklenmedik transfer: Pedro Gonçalves için şartlar zorlanacak
Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir taraftan transfer konusunda da önemli adımlar atıyor. Hücum gücünü artırmayı hedefleyen sarı lacivertli kulübün listesine giren yeni isim, Sporting Lizbon'un yıldızı Pedro Gonçalves oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, gol konusunda sorun yaşamamak adına kadroyu yıldız bir isimle güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde Mason Greenwood ve Marcus Rashford gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin asıl hedeflerinden birinin Pedro Gonçalves olduğu ortaya çıktı.
İLK TEMAS KURULDU
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Sporting Lizbon forması giyen Pedro Gonçalves'in transferi için ilk görüşmeleri menajeri Jorge Mendes ile gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer listesinin üst sıralarında yer alan 28 yaşındaki futbolcu için şartlar masaya yatırıldı.
MALİYETİ MASON GREENWOOD'A GÖRE DAHA UYGUN
Yeni Asır'ın haberine göre Pedro Gonçalves transferi, maliyet açısından Mason Greenwood'a göre daha ulaşılabilir durumda bulunuyor. Sporting Lizbon'a ödenecek bonservis bedeli ile oyuncunun maaş beklentisinin, Fenerbahçe'nin transfer bütçesine daha uygun olması yönetimin bu transfere ağırlık vermesini sağladı.
Marsilya'nın Greenwood için 40 milyon euro seviyesinde bonservis talep etmesinin yanı sıra İngiliz futbolcuya ödenmesi gündemde olan 15 milyon euronun çok altında bir yıllık ücretle imza attırılması hedefleniyor.
Manchester United'ın da Marcus Rashford için Bayern Münih ile dirsek temasında olması planları suya düşürdü.
24 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Pedro Gonçalves, oyun görüşü, teknik kapasitesi ve skor katkısıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Portekizli yıldız, 2025-2026 sezonunda Sporting Lizbon formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 15 gol atıp 9 asist yaparak toplam 24 gole doğrudan katkı verdi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
Pedro Gonçalves'in Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe, Portekizli yıldızı kadrosuna katabilmek için transfer görüşmelerini sürdürürken şartları zorlayacak.