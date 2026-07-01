Fenerbahçe'den beklenmedik transfer: Pedro Gonçalves için şartlar zorlanacak

Fenerbahçe , gol konusunda sorun yaşamamak adına kadroyu yıldız bir isimle güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Son günlerde Mason Greenwood ve Marcus Rashford gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin asıl hedeflerinden birinin Pedro Gonçalves olduğu ortaya çıktı.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Sporting Lizbon forması giyen Pedro Gonçalves'in transferi için ilk görüşmeleri menajeri Jorge Mendes ile gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer listesinin üst sıralarında yer alan 28 yaşındaki futbolcu için şartlar masaya yatırıldı.

Pedro Gonçalves Sporting Lizbon’da forma giyiyor

MALİYETİ MASON GREENWOOD'A GÖRE DAHA UYGUN

Yeni Asır'ın haberine göre Pedro Gonçalves transferi, maliyet açısından Mason Greenwood'a göre daha ulaşılabilir durumda bulunuyor. Sporting Lizbon'a ödenecek bonservis bedeli ile oyuncunun maaş beklentisinin, Fenerbahçe'nin transfer bütçesine daha uygun olması yönetimin bu transfere ağırlık vermesini sağladı.

Marsilya'nın Greenwood için 40 milyon euro seviyesinde bonservis talep etmesinin yanı sıra İngiliz futbolcuya ödenmesi gündemde olan 15 milyon euronun çok altında bir yıllık ücretle imza attırılması hedefleniyor.

Manchester United'ın da Marcus Rashford için Bayern Münih ile dirsek temasında olması planları suya düşürdü.