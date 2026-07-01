ÖSYM son dakika duyurdu | YKS'de 1 soru iptal edildi, 1 sorunun cevabı değişti

SON DAKİKA | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen inceleme sonucunda Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan bir sorunun iptal edilmesine, bir sorunun ise doğru yanıtının değiştirilmesine karar verildi.

20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri'nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 20. soru iptal edildi

5 SORUDA MERAK EDİLENLER

ÖSYM, 2026-YKS AYT sonuçlarına ilişkin yaptığı inceleme sonrası bir sorunun cevabını değiştirirken bir soruyu da iptal etti. İşte en çok merak edilenler:

1. Hangi sınavlarda inceleme yapıldı?

20 Haziran 2026'da yapılan TYT ile 21 Haziran 2026'da yapılan AYT oturumlarının madde analizleri ve itirazları incelendi.

2. Kaç soru hakkında değişiklik yapıldı?

Toplamda 2 soru için karar verildi:

1 sorunun cevabı değiştirildi

1 soru ise tamamen iptal edildi

3. Hangi testte değişiklik oldu?

AYT Matematik Testi : 23. sorunun doğru cevabı "C" iken "A" olarak güncellendi

: 23. sorunun doğru cevabı "C" iken "A" olarak güncellendi Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi: 20. soru iptal edildi

4. Puanlar yeniden hesaplanacak mı?

Evet. İptal edilen soru nedeniyle, ÖSYM değerlendirme sistemine göre geçerli sorular yeniden ağırlıklandırılarak puanlar güncellenecek.

5. Bu değişiklik adayları nasıl etkiler?

Soru iptali ve cevap değişikliği, özellikle sınırda puan alan adayların sıralamalarında küçük oynamalara neden olabilir. Nihai sonuçlar yeniden hesaplama sonrası kesinleşir.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim