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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik, "İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik insan hakları eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Sa'ar'ın ifadelerini "siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımı" olarak nitelendirdi.

"YENİ NAZİLERİN İNSAN HAKLARINDAN BAHSETMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği soykırım çetesine sert tepki gösteren Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi', bırakın insan haklarını, 'insan'a ve 'tüm insanlığa' düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e alınmıştır.)Ömer Çelik'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e alınmıştır.)

"CUMHURBAŞKANIMIZLA İNSAN HAKLARININ YAN YANA YAZILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİRLER"

Çelik, açıklamasının devamında Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum bırakılan kesimlerin ve mazlum coğrafyaların, Başkan Erdoğan'ın insan hakları konusundaki duruşunu çok iyi bildiğini belirterek, "Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.


NE OLMUŞTU?

Sa'ar, Kaja Kallas'la yaptığı görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ı sosyal medya hesabından hedef almıştı.

Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının aldığı kararları eleştirmeye kalkan Sa'ar, yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu'nu destekledi.

Sa'ar'ın paylaşımı Sa'ar'ın paylaşımı

Sa'ar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burada şu konularda tek bir kelime bile bulamayacaksınız: Türkiye'deki vahşi insan hakları ihlalleri hakkında; ki bunlar haftalar önce, bir Türk mahkemesinin ana muhalefet partisinin yeni seçilmiş liderini görevden almasıyla yeniden sergilendi; barışçıl protestocuların güç kullanılarak ve kitlesel gözaltılarla karşılanması; Erdoğan'ın baş rakibinin hâlâ hapiste kalması; muhalif belediye başkanlarının tutuklanması; gazetecilerin giderek artan kısıtlamalarla yüzleşmesi; ve siyasi muhaliflerin mahkemeler aracılığıyla giderek daha fazla hedef alınması. İkiyüzlülükte ustalık dersi."

Külliye’de Türkiye-AB trafiği: Başkan Erdoğan Kaja Kallas’ı kabul etti | Kallas’tan Türkiye vurgusu: AB adayı ve kilit ortakKülliye’de Türkiye-AB trafiği: Başkan Erdoğan Kaja Kallas’ı kabul etti | Kallas’tan Türkiye vurgusu: AB adayı ve kilit ortak

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AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"-5 AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"-6 AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"-7

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