AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Sa'ar'a sert tepki: "Yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz"

"YENİ NAZİLERİN İNSAN HAKLARINDAN BAHSETMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği soykırım çetesine sert tepki gösteren Çelik, "Netanyahu'nun başında olduğu 'soykırım şebekesi', bırakın insan haklarını, 'insan'a ve 'tüm insanlığa' düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Sa'ar'ın ifadelerini "siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımı " olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik insan hakları eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi.

Ömer Çelik'in paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e alınmıştır.)

"CUMHURBAŞKANIMIZLA İNSAN HAKLARININ YAN YANA YAZILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİRLER"

Çelik, açıklamasının devamında Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum bırakılan kesimlerin ve mazlum coğrafyaların, Başkan Erdoğan'ın insan hakları konusundaki duruşunu çok iyi bildiğini belirterek, "Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar ve mazlum coğrafyalar, Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını çok iyi bilirler.