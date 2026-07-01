CANLI YAYIN
Geri

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavlarının ardından gerçekleştirilen mülakatlarda toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrası yapılan mülakatlarda toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu açıkladı.

Bakan Akın Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)Bakan Akın Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

YARGIYA YENİ TAKVİYE

Yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirten Gürlek, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nı kazanarak mülakatlara katılan adaylara ilişkin sonuçları duyurdu.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı-3

2025 SINAVINDA 999 ADAY BAŞARILI OLDU

Açıklamaya göre, 2025 yılı sınavı kapsamında adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday başarılı oldu.

Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 50 aday başarı gösterdi.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı-4

SORU İPTALİ SONRASI YENİ DEĞERLENDİRME

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adayların sonuçları da açıklandı.

20-21 Aralık 2025 Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ile hukuk alanında doktora yapan adaylar için mülakat sonuç ekranları

21-22 Aralık 2024 Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nda soru iptali sonrası başarılı olan adaylar için mülakat sonuç ekranları

Bu kapsamda adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 2 aday başarılı oldu.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038'e ulaştı. Sonuçların Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden erişime açıldığı bildirildi.

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı-5

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Bakan Gürlek, yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarını tebrik ederek görevlerinde başarı diledi. Açıklamasında, "Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
30 milyarlık dev kara para şebekesi çökertildi: 9 ilde eş zamanlı operasyon
SONRAKİ HABER

30 milyarlık dev kara para şebekesi çökertildi
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler