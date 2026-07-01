Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

SORU İPTALİ SONRASI YENİ DEĞERLENDİRME

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'na ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adayların sonuçları da açıklandı.

Bu kapsamda adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 2 aday başarılı oldu.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038'e ulaştı. Sonuçların Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden erişime açıldığı bildirildi.