Atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ilk ön izleme sahnesi yayınlandı

atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan özel sahne, dizinin merkezindeki güç mücadelesine dair çarpıcı ipuçları verirken, gizem ve gerilim dolu atmosferiyle merak uyandırıyor.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncuları buluşturan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Çekimleri Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde devam eden dizi, görsel dünyasıyla da şimdiden merakı yükseltiyor.