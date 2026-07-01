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Atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ilk ön izleme sahnesi yayınlandı

atv’nin yeni sezondaki iddialı yapımı ‘Mercan Köşk’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Çekimleri Tarsus’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilen FARO ve Sinehane ortak yapımı diziden paylaşılan özel sahne, Aras ve Esved karakterleri arasındaki büyük hesaplaşmanın sinyalini verdi.

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Atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ilk ön izleme sahnesi yayınlandı

atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan özel sahne, dizinin merkezindeki güç mücadelesine dair çarpıcı ipuçları verirken, gizem ve gerilim dolu atmosferiyle merak uyandırıyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, atv)(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, atv)

BÜYÜK SIRLAR, KÖKLÜ DÜŞMANLIKLAR VE İMKÂNSIZ BİR AŞK

Yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde, Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras ile Mehmet Özgür'ün canlandırdığı Esved karakterleri arasındaki büyük mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahnede yükselen gerilim, Mercan Köşk'te kurulacak dengelerin ve yaşanacak hesaplaşmaların habercisi olurken, hikâyenin merkezindeki güç savaşına dair dikkat çekiyor.

Atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ilk ön izleme sahnesi yayınlandı-3

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncuları buluşturan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Çekimleri Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde devam eden dizi, görsel dünyasıyla da şimdiden merakı yükseltiyor.

Atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ilk ön izleme sahnesi yayınlandı-4

'Mercan Köşk', yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

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