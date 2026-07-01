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Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var

Bolu Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la beraber çok sayıda isim gözaltına alındı. İsmi şantaj davasında da geçen Yıldız, Tanju Özcan'ın öznesi olduğu 50 milyon TL'lik "şantaj" pazarlığını da itiraf etmişti. Öte yandan önceki günlerde ifade veren Tanju Özcan'ın yasak aşkı Öznur Çağalı, Özgür Nihat Yıldız'ın delil niteliğindeki telefonunu almak istediğini ve kendisine yeni telefon teklif ettiğini anlatmıştı.

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Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması genişledi. Sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, belediye binası ile belirlenen adreslerde eş zamanlı çalışma yaptı.

ÖZEL KALEM GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

Şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma merkezine götürüldü.

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İSMİ ŞANTAJ DAVASINDA DA GEÇİYOR

Gözaltına alınan Yıldız'ın ismi aynı zamanda Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davasında da geçiyor.

Hatırlanacağı üzere Tanju Özcan, CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ve Boluspor Başkanı Erdal Bayrak'ın kendisine "yasak aşkı" Öznur Çağalı üzerinden kumpas kurduğunu söylemişti. Eren Akgüney isimli şahsın şantaj yaptığını beyan etmişti.

Özcan, "Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum" demişti.

Özgür Nihat Yıldız'ın ismi Tanju Özcan'ın öznesi olduğu şantaj pazarlıklarında yer alıyorÖzgür Nihat Yıldız'ın ismi Tanju Özcan'ın öznesi olduğu şantaj pazarlıklarında yer alıyor

50 MİLYON TL'LİK ŞANTAJ PAZARLIĞI

Buna müteakip Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız, olayın kapatılması için yürütülen pazarlık sürecini itiraf etmişti.

Yıldız, ilk etapta 50 milyon TL, bu miktar kabul görmeyince 20 milyon TL, bir otomobil ve bir oto yıkama tesisi olarak istendiğini bildirmişti.

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TANJU ÖZCAN'IN YASAK AŞKI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU: TELEFONUMU ALMAK İSTEDİ

Tanju Özcan'ın kendisiyle 3 kez zorla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Öznur Çağalı, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'dan da şikayetçi olmuştu.

Çağalı, Özgür Nihat Yıldız'ın delil niteliğindeki telefonunu almak istediğini ve kendisine yeni telefon teklif ettiğini anlatmıştı.

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Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var-5 Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var-6 Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var-7

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