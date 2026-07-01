Bolu Belediyesi'ne yeni dalga! Tanju Özcan'ın "sır küpünü" aldılar | 50 milyon TL'lik şantaj pazarlığında ismi var

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması genişledi. Sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, belediye binası ile belirlenen adreslerde eş zamanlı çalışma yaptı.



ÖZEL KALEM GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.



Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma merkezine götürüldü.

Belediye personeli Öznur Çağalı'nın ifadesi sonrası Tanju Özcan'a nitelikli cinsel saldırı soruşturması başlatıldı



İSMİ ŞANTAJ DAVASINDA DA GEÇİYOR



Gözaltına alınan Yıldız'ın ismi aynı zamanda Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davasında da geçiyor. Hatırlanacağı üzere Tanju Özcan, CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ve Boluspor Başkanı Erdal Bayrak'ın kendisine "yasak aşkı" Öznur Çağalı üzerinden kumpas kurduğunu söylemişti. Eren Akgüney isimli şahsın şantaj yaptığını beyan etmişti.



Özcan, "Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum" demişti.