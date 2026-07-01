Aral Şimşir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilgi söz konusu 12.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ Spor yorumcusu Ben Jacobs'ın haberine göre Midtjylland, Aral Şimşir için gelen 12,5 milyon euroluk resmi transfer teklifini kabul etmedi. Danimarka ekibi, genç yıldızı gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Aral Şimşir için en ciddi adaylardan biri de Galatasaray PREMIER LİG VE MLS DE TAKİP EDİYOR Aral Şimşir'e Avrupa'dan da yoğun ilgi bulunuyor. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, oyuncunun transfer durumu hakkında Midtjylland'dan bilgi aldı. MLS temsilcisi San Diego FC de milli futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.