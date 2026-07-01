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CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti

CHP'den ayrılmaya gün sayan Özgür Özel ve ekibi "yeni parti" için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Temmuz'a kadar tüm hukuki yolları tüketmeyi planlayan Özel, kurmaylarını Meclis'te topladı. CHP'yi bölecek parti için ise Yeni Parti (YEP) ismi gündeme geldi. CHP'de ayrılışı sembolize etmek isteyen Özel'in Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'u seçtiği kulislerde konuşuluyor. Takvim'in edindiği bilgiye göre, yeni partiye ek olarak yedek parti seçeneği de gündemde. CHP'deki ayrılıkçı ekip birden fazla grup kurup Meclis'i çalışamaz hale getirme formülü üzerinde duruyor.

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CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel ve ekibi "mutlak ayrışma" hesapları içerisinde.

Olağanüstü kurultay için toplanan imzalara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapattı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı da olağan kurultay sürecinin eylül ayından itibaren başlayacağını duyurdu.

Bu noktada gözler Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hukuki yolları tüketip ʺyeniʺ partiyi kuracak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hukuki yolları tüketip ʺyeniʺ partiyi kuracak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)


TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZDI: ÖNCE BÜTÜN HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK

Takvim.com.tr günler öncesinden Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti için Silivri'den bastırdığını ancak Özel'in tabana "Önce bütün hukuki yollar tüketilecek" mesajı verdiğini yazdı.

Nitekim Özel ve ekibi 20 Temmuz'a kadar partiden ayrılmayı düşünmüyor. İlk etapta sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılması ve CHP'ye "Çağrı Heyeti" istenmesi bekleniyor.

YENİ PARTİYE "LOZAN" AYARI

Yeni partiye geçişler için ise masadaki tarih Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz...

Özgür Özel ve CHP'deki ayrılıkçılar ʺyeni partiʺ gündemiyle toplandıÖzgür Özel ve CHP'deki ayrılıkçılar ʺyeni partiʺ gündemiyle toplandı


ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ İÇİN EKİBİNİ TOPLADI

"CHP'de son ana kadar mücadele edeceğiz" diyen Özel bugün Meclis'te kurmaylarıyla bir araya geldi.

Yeni parti kurmanın milletvekillerinden parti örgütlerine, belediye başkanlarından seçmene kadar nasıl etki yaratacağını tartışan Özel'in ekibi "Bir sürü senaryoyu ele alıyoruz" dedi.

"YENİ PARTİYE KAÇ VEKİL GEÇECEK?" TARTIŞMASI

Yeni kurulacak partiye kaç milletvekilinin geçeceği de ayrı bir tartışma konusu.

Bir grup az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların CHP'de mücadele etmesini önerdi. Bir başka grup ise toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis'te yer alması gerektiğini söylüyor.

CHP'yi bölecek parti için ʺYeni Partiʺ ismi gündemdeCHP'yi bölecek parti için ʺYeni Partiʺ ismi gündemde


YEP PARTİSİ

Yeni parti için ise yepyeni bir isim gündeme geldi.

CHP'yi bölecek parti için "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet ve Yürüyüş Partisi" gibi isimler kamuoyuna yansırken son olarak Yeni Parti (YEP) seçeneği masaya yatırıldı.

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BİR YENİ PARTİ BİR YEDEK PARTİ

Yeni kurulacak YEP'in yanı sıra Anadolu Birliği Partisi ile protokol imzalanması aşamasına gelindi.

CHP'den ayrılacak milletvekili sayısının Meclis'te üç grup kurabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken Özel'in ekibi "Kesinleşmiş kararlar değil ama Meclis aritmetiği açısından birden fazla siyasi yapı oluşturulması dahil çeşitli formülleri konuşuyoruz. Mesela bu formülle Meclis'i çalışamaz hale getirebilirsiniz" görüşünü dile getiriyor.

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