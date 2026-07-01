CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti

CHP 'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel ve ekibi "mutlak ayrışma" hesapları içerisinde. Olağanüstü kurultay için toplanan imzalara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapattı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı da olağan kurultay sürecinin eylül ayından itibaren başlayacağını duyurdu. Bu noktada gözler Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel hukuki yolları tüketip ʺyeniʺ partiyi kuracak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)





TAKVİM ÖZEL'İN PLANINI YAZDI: ÖNCE BÜTÜN HUKUKİ YOLLAR TÜKETİLECEK



Takvim.com.tr günler öncesinden Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti için Silivri'den bastırdığını ancak Özel'in tabana "Önce bütün hukuki yollar tüketilecek" mesajı verdiğini yazdı.



Nitekim Özel ve ekibi 20 Temmuz'a kadar partiden ayrılmayı düşünmüyor. İlk etapta sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılması ve CHP'ye "Çağrı Heyeti" istenmesi bekleniyor.

YENİ PARTİYE "LOZAN" AYARI



Yeni partiye geçişler için ise masadaki tarih Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz...