Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da 5 milyonluk dev ödül için nefesler tutuldu
Ekranların heyecan dolu yarışması Var Mısın Yok Musun, Esra Erol’un başarılı sunumuyla salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyi atv ekranlarına kilitlemeyi sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılan 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödülü kazanmak adına bankaya karşı vereceği büyük strateji savaşı, nefes kesecek 14. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de seyirciyle buluşuyor.
Televizyon tarihinin en unutulmaz formatları arasında yer alan efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ekranların güvenilen ve çok sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında. Şansın yanı sıra doğru strateji kurmanın ve soğukkanlı kalmanın da büyük önem taşıdığı yarışma programı, yenilenen yüzü ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe izleyiciyle buluşuyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA
Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktasına ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor. Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.
STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI
Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor. Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.
Haftanın üç günü boyunca izleyici ile buluşan "Var Mısın Yok Musun", bu akşam 14. bölümüyle atv ekranlarında!
VAR MISIN YOK MUSUN 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 13. bölüm yarışmacısı Siirtli Abdullah Özgür Aksu oldu. 25 yaşındaki Özgür, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı ve ilk kez yurt dışına çıkmayı hedefledi.
9 numaralı kutuyla yarışan Özgür, oyuna iyi başladı. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başardı. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşatan Özgür, 20 aylık kızı Nil'den bahsederken duygusal anlar yaşadı. 6. turda gelen 830.000 TL'lik banka teklifi hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Pek çok kişi teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünürken, Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum." diyen Özgür bu teklifi reddetti.
Son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Özgür'ün para ağacında yalnızca 5 TL ve 5.000 TL kaldı. Gelen 2.000 TL'lik son teklifi de reddetti ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 5 TL çıktı.