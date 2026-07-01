Yunanistan basınında Çelik Kubbe acısı: Türkiye SAMP/T kodlarını alıyor | "Fransa bizi sattı"
Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında milyarlarca dolar değerinde savunma sanayii anlaşmalarının imzalanması beklenirken, Yunan medyası Türkiye’nin Fransa ve İtalya ortaklığındaki SAMP/T hamlesini korkuyla duyurdu. Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye ile Fransa’nın anlaşmaya vardığını öne süren Yunan basını, Paris’in bu adımını Atina’ya yönelik “ihanet” olarak nitelendirdi. Konya’daki 3. Ana Jet Üssü’ne İtalyan bataryasının konuşlandırıldığını hatırlatan Pentapostagma, Türkiye’nin sistemi tamamen kontrol etmek için kaynak kodlarına erişim istediğini aktardı. Yunan basını, Fransa’nın Türkiye’yi silahlandırmasını eleştirerek Atina yönetimini müttefiklerine karşı harekete geçmeye çağırdı.
Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile Fransa arasında SAMP/T hava savunma sistemi için anlaşma imzalanma ihtimali Atina'da deprem etkisi oluşturdu. Fransa'nın Türkiye ile masaya oturmasını Atina'ya yönelik açık bir ihanet olarak değerlendiren Yunan basını, "Türkiye'nin Fransız lisansı ile modern anti-balistik sistemler edinmesi, Yunanistan ile yapılan askeri anlaşmaya çok büyük bir darbe olacaktır." ifadelerine yer verdi.
TÜRKLER SİSTEMİN KAYNAK KODLARINA KADAR ERİŞECEK
Yunanistan merkezli dijital haber platformu Pentapostagma, Türkiye'nin yerli hava savunma ağı Çelik Kubbe'yi güçlendirme adımlarını "panikle" okuyucularına duyurdu.
Türkiye'nin hava savunmasındaki stratejik hedeflerine dikkat çekilen Pentapostagma haberinde, Ankara'nın sadece hazır alım yapmadığını vurguladı. Türk kaynakların perde arkası istişarelerine dayandırılan haberde, Türkiye'nin SAMP/T sistemini Çelik Kubbe'nin en üst kademesi olarak entegre etmek istediği aktarıldı.
Ankara'nın teknoloji transferi ile yerel üretim şartı koştuğu belirtilen haberde, "Türkler sadece bu füze sistemini satın almak için lisans istemiyor. Aynı zamanda Fransa ve İtalya tarafından kontrol edilmekten korktukları için, sistemi tamamen kontrol etmek adına sistemin kaynak kodlarına önceden erişim talep ediyorlar." denildi.
Haberde, bu sistemin Hisar ile Siper gibi yerli sistemlerin gelişmiş balistik tehditler karşısında bıraktığı boşlukları dolduracağı kaydedildi.
MACRON GERİ ADIM ATTI PROJEDEKİ SİYASİ ENGEL AŞILDI
Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonları nedeniyle 2019 yılından bu yana dondurulan projedeki siyasi engellerin aşıldığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğrudan görüşmeler yürüttüğünü hatırlatan Yunan medyası, Ankara'nın NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirme vizyonunun Paris yönetimini ikna ettiğini öne sürdü.
İtalya üzerinden MBDA ile Thales ortaklığındaki Eurosam konsorsiyumuna baskı yapıldığını aktaran platform, sistemin Çelik Kubbe'nin yerli komuta kontrol ağına tamamen bağlanacağını bildirdi.
NATO İTTİFAKI KONYA ÜSSÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
NATO Zirvesi kapsamında atılacak adımların şimdiden sahaya yansıdığını dile getiren Yunan basını, İttifak'ın Türk hava savunmasını güçlendirmeye yönelik Daimi Savunma Planı'nı devreye soktuğunu duyurdu.
Zirvede açıklanması beklenen geniş kapsamlı savunma anlaşmalarının başlangıcı olarak NATO'nun, Konya'daki 3. Ana Jet Üssü'ne İtalyan SAMP/T bataryasının konuşlandırılmasını onayladığı bildirildi.
Zirvenin ilk gününün Savunma Sanayii Günü olarak belirlendiğini hatırlatan platform, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin milyarlarca dolar değerinde silah sözleşmeleri imzalanacağını duyurmasının SAMP/T çerçeve anlaşmasını son derece olası kıldığının altını çizdi.
"TÜRK CEPHANELİĞİ BÜYÜDÜKÇE TEHLİKE BÜYÜYOR"
Atina yönetiminin müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığının savulduğu Pentapostagma haberinde, "Türk cephaneliği büyüdükçe Yunanistan için tehlike de büyüyor. Öte yandan Türk birliklerinin uzun zamandır yaptığı hareketlilik, bölgemizde gelecekteki askeri operasyonları haykırıyor." denildi.