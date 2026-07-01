Yunanistan basınında Çelik Kubbe acısı: Türkiye SAMP/T kodlarını alıyor | "Fransa bizi sattı"

Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile Fransa arasında SAMP/T hava savunma sistemi için anlaşma imzalanma ihtimali Atina'da deprem etkisi oluşturdu. Fransa'nın Türkiye ile masaya oturmasını Atina'ya yönelik açık bir ihanet olarak değerlendiren Yunan basını, " Türkiye'nin Fransız lisansı ile modern anti-balistik sistemler edinmesi, Yunanistan ile yapılan askeri anlaşmaya çok büyük bir darbe olacaktır ." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin hava savunmasındaki stratejik hedeflerine dikkat çekilen Pentapostagma haberinde, Ankara'nın sadece hazır alım yapmadığını vurguladı. Türk kaynakların perde arkası istişarelerine dayandırılan haberde, Türkiye'nin SAMP/T sistemini Çelik Kubbe'nin en üst kademesi olarak entegre etmek istediği aktarıldı.

Ankara'nın teknoloji transferi ile yerel üretim şartı koştuğu belirtilen haberde, "Türkler sadece bu füze sistemini satın almak için lisans istemiyor. Aynı zamanda Fransa ve İtalya tarafından kontrol edilmekten korktukları için, sistemi tamamen kontrol etmek adına sistemin kaynak kodlarına önceden erişim talep ediyorlar." denildi.

Haberde, bu sistemin Hisar ile Siper gibi yerli sistemlerin gelişmiş balistik tehditler karşısında bıraktığı boşlukları dolduracağı kaydedildi.

Yunanistan merkezli Pentapostagma platformu, Türkiye’nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Fransa ile İtalya ortaklığındaki Eurosam konsorsiyumundan SAMP/T hava savunma sistemi tedarik etme hazırlığını büyük bir korkuyla manşetine taşıdı.