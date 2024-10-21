Victor Osimhen muhteşem golü futbol gündemine oturdu!

Cimbom milli ara sonrası Antalya deplasmanında 3-0 kazanırken geceye damgasını vuran olay Victor Osimhen'in golü oldu. İnanılmaz bir röveşata golü atan Nijeryalı yıldız hem dünya futbolunun gündemine oturdu hem de tarihe geçti.

"ACIMASIZ OSIMHEN"

Özellikle İtalyan, İspanyol ve İngiliz basını Osimhen'den övgüyle bahsetti. Tutto Napoli'de yer alan haberde, Osimhen'in sakatlıktan harika döndüğü belirtilirken röveşata golüyle kalitesini yeniden gösterdiği ifade edildi. Il Mattino, "Osimhen röveşata golüyle hesabı kapattı" derken, Area Napoli, "İnanılmaz! Osimhen 2.5 metreden röveşata golü attı" yorumunu yaptı. As, "Acımasız Osimhen" manşetini atarken, Onze Mondial, "Osimhen'in Türkiye'ye çılgın dönüşü" ifadesini kullandı. Öte yandan Osimhen gol sırasındaki yükselişiyle çok önemli bir başarıya da imza attı.

YOK BÖYLE BİR YÜKSELİŞ

Röveşatayı 2.32 metre yükseklikte yapan yıldız forvet, futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golünü kaydetti. Söz konusu alanda rekor ise Cristiano Ronaldo'ya ait. Portekizli süper star, Real Madrid forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda attığı unutulmaz röveşata golünde vuruşu 2.38 metre yüksekliğinde yapmıştı.