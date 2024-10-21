SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Victor Osimhen muhteşem golü futbol gündemine oturdu!

Osimhen’in Antalya ağlarına bıraktığı rövaşata golü başta İtalya ve İngiltere olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Vuruşu 2.32 metre yükseklikte yapan yıldız futbolcu, Ronaldo’dan sonra 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golüne imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Victor Osimhen muhteşem golü futbol gündemine oturdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom milli ara sonrası Antalya deplasmanında 3-0 kazanırken geceye damgasını vuran olay Victor Osimhen'in golü oldu. İnanılmaz bir röveşata golü atan Nijeryalı yıldız hem dünya futbolunun gündemine oturdu hem de tarihe geçti.

"ACIMASIZ OSIMHEN"
Özellikle İtalyan, İspanyol ve İngiliz basını Osimhen'den övgüyle bahsetti. Tutto Napoli'de yer alan haberde, Osimhen'in sakatlıktan harika döndüğü belirtilirken röveşata golüyle kalitesini yeniden gösterdiği ifade edildi. Il Mattino, "Osimhen röveşata golüyle hesabı kapattı" derken, Area Napoli, "İnanılmaz! Osimhen 2.5 metreden röveşata golü attı" yorumunu yaptı. As, "Acımasız Osimhen" manşetini atarken, Onze Mondial, "Osimhen'in Türkiye'ye çılgın dönüşü" ifadesini kullandı. Öte yandan Osimhen gol sırasındaki yükselişiyle çok önemli bir başarıya da imza attı.

YOK BÖYLE BİR YÜKSELİŞ
Röveşatayı 2.32 metre yükseklikte yapan yıldız forvet, futbol tarihinde 2.30 metre barajını geçen 2. röveşata golünü kaydetti. Söz konusu alanda rekor ise Cristiano Ronaldo'ya ait. Portekizli süper star, Real Madrid forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda attığı unutulmaz röveşata golünde vuruşu 2.38 metre yüksekliğinde yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen’in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Yenidoğan Çetesi açıklaması: 2 hastanenin sözleşmeleri feshedildi ödemeler kesildi
Pensilvanya’daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ’cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: İstihbarat FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü doğruladı
Elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütte taht kavgası: FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak!
Dilan Polat tahliye sonrası iyice azıttı! Kız kardeşiyle dudak dudağa... Sapkınlığa savcılık ’dur’ dedi
Yine olay yine Mert Hakan Yandaş! Samsun maçının ardından gerginlik
Yenidoğan çetesinin bir skandalı daha patladı: Diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatına girdiği ortaya çıktı
İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in işlediği suçlar: 45 davada 1 numaralı sanıktı!
Derbi öncesi müzik krizi! Yunus Akgün paylaştı Beşiktaş tepki gösterdi
SGK müfettişi TAKVİM’e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında
Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! Gio ile zor
FETÖ elebaşı öldü küresel medya ve Türkiye’deki fondaşları terör örgütünü Gülen hareketi olarak duyurdu
Geberen Fetullah Gülen’in toprağı kirletmeden önceki son görüntüsü! Nereye gömülecek? Açıklama geldi
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! İhanet gecesi
SON DAKİKA