Beşiktaş Dolmabahçe’de galibiyet peşinde

Beşiktaş yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkarken milli ara öncesinde Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönmüştü. Kartal, Konyaspor karşısında galip gelerek ligdeki zirve iddiasını sürdürmenin peşinde.

Mücadele 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Siyah-Beyazlılar, ligde Trabzonspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılarak 17 puan hanesine yazdırdı. Kartal, geride kalan haftalarda Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 15 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.



IMMOBILE ZİRVEDE

Süper Lig'de oynadığı 7 müsabakada 7 gol kaydeden İtalyan futbolcu Beşiktaşlı Immobile, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İtalyan golcü; Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında ise 1'er gol kaydetti. Ligde toplam 561 dakika sahada kalan 34 yaşındaki isim; 2 de sarı kart gördü.