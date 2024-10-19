SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir görevden alındı

Başörtülü bir kadını havuza sokmadığı için büyük tepki çeken TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Son seçimde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle derneğe kayyum atandığı açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir görevden alındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TSYD'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle kuruma kayyum atandı. Sürecin sonunda seçimlerin yenilenmesi gündeme geldi.

Öte yandan geçtiğimiz yaz; İstanbul Levent'teki havuza giden bir dernek üyesinin eşinin girişine izin verilmemişti. Gerekçe olarak da başörtülü olması gösterilmişti. Yaşanan 2 ayrı skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Seçimli genel kurulda Anadolu'dan gelen üyelerin oy kullanma sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları durumun bu noktaya gelmesinin başlangıcı olarak gösterildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul ediyor
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada
Yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi: Diplomaları iptal edilsin mal varlıklarına el konulsun
Yenidoğan soruşturmasının kilit ismi Malik Türkay Esin konuştu: Korku filmi gibi! | Süreç nasıl başladı
Osayi’den flaş Galatasaray ve Batshuayi sözleri!
CANLI | ABD’den İran’a saldırı mesajı! Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan doktor anlattı! Netanyahu’nun evine füze
Galatasaray Antalyaspor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz 11 tercihi
Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Kız kardeşi yürekleri dağladı: Ne olursun kalk abim
Köfteci Yusuf’un domuz eti yüzsüzlüğü: Bizim özür dilememizi bekledi! Sosyal medyada kime ne teklif edildi?
NATO savaşa hazırlanıyor: Simülasyon yapıldı tüm detaylar konuşuldu! ABD’li generalden özel tavsiye
CHP’nin Şevval Sam çarkı! Milyonlar böyle çarçur ediliyor
Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteği: İşte son başvuru tarihi! | İŞKUR hibe desteği
SON DAKİKA