TSYD Başkanı Oğuz Tongsir görevden alındı

TSYD'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle kuruma kayyum atandı. Sürecin sonunda seçimlerin yenilenmesi gündeme geldi.

Öte yandan geçtiğimiz yaz; İstanbul Levent'teki havuza giden bir dernek üyesinin eşinin girişine izin verilmemişti. Gerekçe olarak da başörtülü olması gösterilmişti. Yaşanan 2 ayrı skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Seçimli genel kurulda Anadolu'dan gelen üyelerin oy kullanma sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları durumun bu noktaya gelmesinin başlangıcı olarak gösterildi.