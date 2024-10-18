Beşiktaşlı Rashica'nın geçtiğimiz gün MR'ı çekildi ve uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. Deneyimli futbolcu pazar günü Konyaspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek. Van Bronckhorst'un; Lyon maçını da kaçıracak olan ismin yokluğunda Joao Mario'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Kosovalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 maçta; 1 gol ve 5 asiste imza attı. Hiç maç kaçırmayan kanat, Svensson'un cezalı olduğu Kayserispor deplasmanında sağ bekte yer alırken 2 asist yapmıştı.
Rashica’nın yerine Joao Mario
Beşiktaşlı Rashica'nın geçtiğimiz gün MR'ı çekildi ve uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. Deneyimli futbolcu pazar günü Konyaspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024