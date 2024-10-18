Rashica’nın yerine Joao Mario

Beşiktaşlı Rashica'nın geçtiğimiz gün MR'ı çekildi ve uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. Deneyimli futbolcu pazar günü Konyaspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek. Van Bronckhorst'un; Lyon maçını da kaçıracak olan ismin yokluğunda Joao Mario'ya ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Kosovalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 maçta; 1 gol ve 5 asiste imza attı. Hiç maç kaçırmayan kanat, Svensson'un cezalı olduğu Kayserispor deplasmanında sağ bekte yer alırken 2 asist yapmıştı.

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