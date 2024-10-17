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Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe 5.kez kupayı müzesine götürdü

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler, 2 yıl aranın ardından kupayı yeniden aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe 5.kez kupayı müzesine götürdü

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2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022'de şampiyonluğu elde eden Kanarya, 2 yıl aranın ardından yeniden kupaya uzandı. Maçın en değerli oyuncusu milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

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