Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe 5.kez kupayı müzesine götürdü

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022'de şampiyonluğu elde eden Kanarya, 2 yıl aranın ardından yeniden kupaya uzandı. Maçın en değerli oyuncusu milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

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