2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler, organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022'de şampiyonluğu elde eden Kanarya, 2 yıl aranın ardından yeniden kupaya uzandı. Maçın en değerli oyuncusu milli voleybolcusu Melissa Vargas seçildi. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında başrol oynayan Vargas, ödülünü federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.
Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe 5.kez kupayı müzesine götürdü
Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler, 2 yıl aranın ardından kupayı yeniden aldı.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024