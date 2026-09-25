Gazeteci Ali Tarakcı'nın X platformunda paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklindeki ifadesi gündem oldu.

Bu paylaşım kapsamında Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verilmişti. Bu doğrultuda Tarakcı gözaltına alındı.

İşte Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar...

Ali Tarakçı gözaltına alındı

Gazeteci Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ali Tarakçı hakkında ʺHalkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymaʺ suçundan soruşturma başlatıldı.