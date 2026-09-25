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Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma! Gazeteci Ali Tarakcı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlattı; gazeteci hakkında gözaltı ve dijital materyallerine el koyma kararı verildi.

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Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma! Gazeteci Ali Tarakcı gözaltına alındı

Gazeteci Ali Tarakcı'nın X platformunda paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklindeki ifadesi gündem oldu.

Bu paylaşım kapsamında Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verilmişti. Bu doğrultuda Tarakcı gözaltına alındı.

İşte Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar...

Video Oynatma İkonu Ali Tarakçı gözaltına alındı
Ali Tarakçı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturmaAli Tarakçı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturma
Ali Tarakçı için gözaltı kararı uygulandı! X paylaşımı sonrası soruşturma

Gazeteci Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Gazeteci Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ali Tarakçı hakkında ʺHalkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymaʺ suçundan soruşturma başlatıldı.Ali Tarakçı hakkında ʺHalkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymaʺ suçundan soruşturma başlatıldı.

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