Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma! Gazeteci Ali Tarakcı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlattı; gazeteci hakkında gözaltı ve dijital materyallerine el koyma kararı verildi.
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Gazeteci Ali Tarakcı'nın X platformunda paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" şeklindeki ifadesi gündem oldu.
Bu paylaşım kapsamında Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verilmişti. Bu doğrultuda Tarakcı gözaltına alındı.
İşte Ali Tarakcı'nın gözaltına alındığı anlar...Ali Tarakçı gözaltına alındı
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel