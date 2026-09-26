Karakuş, Medya A.Ş. üzerinden yürütülen milyonluk kurgu ihalelerle nasıl paravan bir patrona dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Karakuş, "Kamera kiralayıp ufak çaplı işler yapabileceğimi söyledim. Şirketim olup olmadığını sordu. Olmadığını söyleyince beni 'Benim bu işleri yürüten arkadaşım' dediği Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı beni ofisine çağırarak, 'Sana 2015-2017 yıllarında kurulmuş, açılımında organizasyon, medya ve yapım geçen eski bir şirket lazım' dedi" ifadelerini kullandı.

Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına firar etmeden önceki görüntüsü ( Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AYLIK 100 BİN TL SUS PAYI

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Bağdatlı'nın talimatıyla şirket aradığını söyleyen Karakuş, kuzeninin akrabasından bulduğu 'Doğuş Grubu Pazarlama' adlı şirketi sunduğunu aktardı.

Avukat onayından sonra 200 bin lira ödenerek şirketin üstlerine devredildiğini kaydeden itirafçı Karakuş, sermayesi olmadığını belirterek aylık elden nakit ödeme aldığını itiraf etti.

İBB davasının itirafçısı tutuksuz sanık eski spor muhabiri Burak Karakuş.

Karakuş, "Maddi durumum zordu. 'Kazancımız ne olacak?' diye sordum. Emrah Bağdatlı 'İş olsa da olmasa da sana her ay 100 bin lira vereceğim' dedi. Her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım" dedi.

Şirket devrinin ardından KİPTAŞ'tan ilk etapta 2 milyon liralık iş alındığını ifade eden Karakuş, Medya A.Ş'deki dev ihaleyi ise şu sözlerle aktardı:

"Gümüşsuyu'ndaki ofise gittiğimde Başak Tatlı'nın birçok evrak hazırladığını gördüm. Bunlara kaşe ve imza yapmamı söylediler.

'Bu nedir?' diye sorduğumda, 'Medya A.Ş. 2025 ihalesine giriyoruz' dediler. Evrakta 67 milyon küsuratlı bir rakam gördüm. Sadece kaşe yapıp imza attım. Kapalı zarfta ihaleye girildi ve birkaç gün sonra 'İhale uhdenizde kalmıştır' diye mail geldi."

İNGİLTERE'YE PARA TRANSFERİ

Operasyon sürecinden önce Galata'da 45 bin lira kirayla bir ofis tutulduğunu, 6 aylık kiranın elden Bağdatlı tarafından ödendiğini aktaran Karakuş, şirket üzerinden yurt dışına yapılan şüpheli para transferine dikkat çekti.