Medya A.Ş'deki çarkı itirafçı anlattı: 67 milyonluk ihale, 100 bin TL'lik sus payı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı olan eski spor muhabiri Burak Karakuş, Medya A.Ş. üzerinden kurulan paravan şirket çarkını mahkemede ifşaladı. Karakuş, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı’nın yönlendirmesiyle 67 milyon liralık ihaleye nasıl imza attığını ve hiçbir iş yapmadan her ay elden 100 bin TL "sus payı" aldığını detaylarıyla anlattı. Şüpheli İngiltere para transferinden sahte şirket devirlerine kadar tüm skandal ayrıntılarıyla mahkeme tutanaklarına girdi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 23. gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan tutuksuz sanık, eski spor muhabiri Burak Karakuş savunma yaptı.
Karakuş, Medya A.Ş. üzerinden yürütülen milyonluk kurgu ihalelerle nasıl paravan bir patrona dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Karakuş, 2023-2024 yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle eski müdürü Murat Ongun'u aradığını ve Ongun'un ofisinde görüştüklerini belirtti.
Karakuş, "Kamera kiralayıp ufak çaplı işler yapabileceğimi söyledim. Şirketim olup olmadığını sordu. Olmadığını söyleyince beni 'Benim bu işleri yürüten arkadaşım' dediği Emrah Bağdatlı'ya yönlendirdi. Bağdatlı beni ofisine çağırarak, 'Sana 2015-2017 yıllarında kurulmuş, açılımında organizasyon, medya ve yapım geçen eski bir şirket lazım' dedi" ifadelerini kullandı.
AYLIK 100 BİN TL SUS PAYI
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Bağdatlı'nın talimatıyla şirket aradığını söyleyen Karakuş, kuzeninin akrabasından bulduğu 'Doğuş Grubu Pazarlama' adlı şirketi sunduğunu aktardı.
Avukat onayından sonra 200 bin lira ödenerek şirketin üstlerine devredildiğini kaydeden itirafçı Karakuş, sermayesi olmadığını belirterek aylık elden nakit ödeme aldığını itiraf etti.
Karakuş, "Maddi durumum zordu. 'Kazancımız ne olacak?' diye sordum. Emrah Bağdatlı 'İş olsa da olmasa da sana her ay 100 bin lira vereceğim' dedi. Her ayın 15'i ile 20'si arasında 100 bin lirayı Bağdatlı'dan elden nakit olarak aldım" dedi.
Şirket devrinin ardından KİPTAŞ'tan ilk etapta 2 milyon liralık iş alındığını ifade eden Karakuş, Medya A.Ş'deki dev ihaleyi ise şu sözlerle aktardı:
"Gümüşsuyu'ndaki ofise gittiğimde Başak Tatlı'nın birçok evrak hazırladığını gördüm. Bunlara kaşe ve imza yapmamı söylediler.
'Bu nedir?' diye sorduğumda, 'Medya A.Ş. 2025 ihalesine giriyoruz' dediler. Evrakta 67 milyon küsuratlı bir rakam gördüm. Sadece kaşe yapıp imza attım. Kapalı zarfta ihaleye girildi ve birkaç gün sonra 'İhale uhdenizde kalmıştır' diye mail geldi."
İNGİLTERE'YE PARA TRANSFERİ
Operasyon sürecinden önce Galata'da 45 bin lira kirayla bir ofis tutulduğunu, 6 aylık kiranın elden Bağdatlı tarafından ödendiğini aktaran Karakuş, şirket üzerinden yurt dışına yapılan şüpheli para transferine dikkat çekti.
Hasta olduğu bir gün e-imza ile İngiltere'deki bir firmaya 39 bin sterlin aktarıldığını belirten Karakuş, bu durumdan şüphelendiğini ancak avukatlar tarafından "Bir sorun yok, işleri çok ucuza yapıyorlar" denilerek geçiştirildiğini vurguladı. İtirafçı sanık Karakuş, şirketin kuruluşundan isim seçimine kadar her talimatın Bağdatlı'dan geldiğini kanıtlayan Bağdatlı ile olan yazışmalarını mahkeme heyetine sundu.
Savunmasını tamamlayan Karakuş, kendisine soru yönelten Murat Ongun'un "Emrah Bağdatlı her ay sana niye 100 bin TL verdi?" sorusunu ise "Ben öyle duruyordum, bana para veriyorlardı" diye cevapladı.
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