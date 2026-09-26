Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında uzaktan çalışmayı ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı. Bakanlıkça yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, iş görme ediminin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Böylece işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

Uzaktan çalışma düzeni değişiyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

OVP'DE YER ALMIŞTI

Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek.

İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.