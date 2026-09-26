Uzaktan çalışmada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Günler ve saatler sözleşmede netleşecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş hayatında uzaktan çalışma modeline yönelik kritik bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, çalışanların iş yerinde ve uzaktan geçirecekleri günler ile mesai saatleri doğrudan iş sözleşmeleriyle teminat altına alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatında uzaktan çalışmayı ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı. Bakanlıkça yapılan düzenlemeyle, işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
Bakanlıkça hazırlanan "Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin çalışma süresinin belirlenmesini düzenleyen maddesinde yapılan değişikliğe göre, iş görme ediminin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilecek. Böylece işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.
OVP'DE YER ALMIŞTI
Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı. OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek.
İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
MODEL DAHA DA GELİŞTİRİLECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çalışma hayatına yönelik Orta Vadeli Program kapsamında "esnek çalışma modeli"ne ilişkin şunları söylemişti:
"Önümüzdeki dönemde genç nüfus, 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir."
Şimşek ayrıca, geçen sene "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" açıklamasıyla mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğini ifade etmişti.