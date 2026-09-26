The Economist "ABD Orta Doğu'dan çekiliyor" dedi: "Boşluğu Türkiye dolduracak"
The Economist, "Amerika arkasına bakmadan giderken" kapağıyla gündeme damga vurdu. ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyasının sona erdiğine dikkat çeken İngiliz dergisi, Washington'ın bölgedeki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığını yazdı. ABD ordusunun ay sonunda sessizce Irak'tan çekileceğini de öne süren The Economist, Orta Doğu'daki boşluğu Türkiye, İran ve İsrail gibi yerel güçlerin dolduracağını belirtti.
ABD ordusunun Orta Doğu'dan çekileceğine yönelik haberler artarken İngiliz The Economist dikkat çeken bir kapak yayımladı.The Economist: Lider Türkiye olacak
THE ECONOMIST İLK İŞARETİ VERDİ
"Amerika arkasına bakmadan giderken" başlığının yer aldığı kapakta, elinde iki valizle bir Amerikan askeri görülüyor. Valizlerin üzerinde ise Suriye, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bayrakları bulunuyor.
"AMERİKA'NIN HEGEMONYASI SONA MI ERİYOR?"
"Amerika'nın Orta Doğu üzerindeki hegemonyası sona mı eriyor" başlığının kullanıldığı haberde ABD'nin bölgedeki askeri varlığını azaltacağı ve üslerinin dron ve füze saldırılarına karşı daha savunmasız hale gelmesiyle birlikte Washington'ın stratejisini gözden geçirdiği belirtiliyor.
ABD'nin geri çekilmesinin işaretlerinin açıkça görüldüğünü belirten The Economist, şu ifadeleri kullandı:
Bu ayın başlarında ABD, müttefiki Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husileri vurma girişimine katılmayı reddetmiş; bunun yerine Amerikan gemilerini saldırılardan korumak amacıyla Suudi Arabistan'dan habersiz, isyancı milislerle bir anlaşma yapmıştır.
"AY SONUNDA IRAK'TAN SESSİZCE ÇEKİLECEK"
Amerika'nın Orta Doğu'da askeri varlığını azaltacağına dair yaygın bir beklenti bulunduğunu da belirten İngiliz dergisi ABD üslerinin dron ve füze saldırılarına karşı savunmasız durumda olduğunu vurguladı ve askerlerinin bu ayın sonunda Irak'tan sessizce ayrılması planlandığını belirtti.
"İRAN, TÜRKİYE VE İSRAİL BOŞLUĞU DOLDURMAYA HAZIR"
The Economist ayrıca aralarında İran, Türkiye ve İsrail'in de bulunduğu birkaç ülkenin ABD'nin boşluğunu doldurmaya hazırlandığını belirtti.
ABD, İsrail ve çeşitli Arap ülkelerinden üst düzey askeri komutanların geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlediği gizli zirvede, İran savaşı ve bölgedeki artan güvenlik risklerinin masaya yatırıldığı iddia edilmişti. CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın toplantıda ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini vurguladığı belirtilmişti.