"Amerika arkasına bakmadan giderken" başlığının yer aldığı kapakta, elinde iki valizle bir Amerikan askeri görülüyor. Valizlerin üzerinde ise Suriye, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bayrakları bulunuyor.

Bu ayın başlarında ABD, müttefiki Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husileri vurma girişimine katılmayı reddetmiş; bunun yerine Amerikan gemilerini saldırılardan korumak amacıyla Suudi Arabistan'dan habersiz, isyancı milislerle bir anlaşma yapmıştır.

"Amerika'nın Orta Doğu üzerindeki hegemonyası sona mı eriyor" başlığının kullanıldığı haberde ABD'nin bölgedeki askeri varlığını azaltacağı ve üslerinin dron ve füze saldırılarına karşı daha savunmasız hale gelmesiyle birlikte Washington'ın stratejisini gözden geçirdiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

"AY SONUNDA IRAK'TAN SESSİZCE ÇEKİLECEK"

Amerika'nın Orta Doğu'da askeri varlığını azaltacağına dair yaygın bir beklenti bulunduğunu da belirten İngiliz dergisi ABD üslerinin dron ve füze saldırılarına karşı savunmasız durumda olduğunu vurguladı ve askerlerinin bu ayın sonunda Irak'tan sessizce ayrılması planlandığını belirtti.

"İRAN, TÜRKİYE VE İSRAİL BOŞLUĞU DOLDURMAYA HAZIR"

The Economist ayrıca aralarında İran, Türkiye ve İsrail'in de bulunduğu birkaç ülkenin ABD'nin boşluğunu doldurmaya hazırlandığını belirtti.

ABD, İsrail ve çeşitli Arap ülkelerinden üst düzey askeri komutanların geçtiğimiz hafta Almanya'da düzenlediği gizli zirvede, İran savaşı ve bölgedeki artan güvenlik risklerinin masaya yatırıldığı iddia edilmişti. CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın toplantıda ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini vurguladığı belirtilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN