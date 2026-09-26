Slovenya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un açılış haftasında 3 puan için sahaya çıkıyor.

İSKOÇYA RESMİ MAÇLARDA KAYBETMEDİ

Slovenya ile İskoçya, hazırlık karşılaşmaları dışında bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 2'sini İskoçya kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Slovenya ise İskoçya karşısında resmi maçlarda henüz galibiyet elde edemedi. İki takım arasındaki ilk resmi randevu 8 Eylül 2004'te oynandı. İskoçya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası Elemesi golsüz eşitlikle sona erdi. 12 Ekim 2005'te bu kez Slovenya'da oynanan mücadelede İskoçya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.