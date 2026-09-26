Jure Balkovec uzun süre Süper Lig'de oynadı
ULUSLAR LİGİ'NDE İLK RANDEVU SLOVENYA'DA
Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Matjaz Kek'in ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.
İskoçya, Slovenya karşısında resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken ev sahibi ekip rakibine karşı ilk galibiyetini arayacak.
İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Steve Clarke'ın ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.
Jan Oblak Slovenya'nın en önemli isimlerinden biri
SLOVENYA KADROSU
Kaleciler: Jan Oblak, Matevz Vidovsek, Igor Vekic;
Savunma: Jaka Bijol, Jost Urbancic, Vanja Drkusic, David Brekalo, David Zek, Zan Karnicnik, Srdan Kuzmic, Erik Janza, Jure Balkovec;
Orta saha: Timi Max Elsnik, Benjamin Verbic, Adam Gnezda Cerin, Sandi Lovric, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Mark Zabukovnik, Tjas Begic;
Forvet: Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Danijel Sturm, Aljosa Matko, Zan Celar.
Andy Robertson İskoçya'nın en önemli yıldızlarından biri
İSKOÇYA KADROSU
Kaleciler: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City);
Savunma: Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Stephen Welsh (Swansea City);
Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese);
Forvet: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Hearts).