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Uluslar Ligi: Slovenya - İskoçya A Spor CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İskoçya karşı karşıya geliyor. İki takımın 3 puan mücadelesi vereceği karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 09:00
Uluslar Ligi: Slovenya - İskoçya A Spor CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı Slovenya - İskoçya karşılaşmasıyla devam ediyor. B Ligi 1. Grup'un ilk haftasında kozlarını paylaşacak iki takım, organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stadion Stozice'de oynanacak mücadele, 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic yönetecek.

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Slovenya - İskoçya maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Slovenya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un açılış haftasında 3 puan için sahaya çıkıyor.Slovenya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un açılış haftasında 3 puan için sahaya çıkıyor.

İSKOÇYA RESMİ MAÇLARDA KAYBETMEDİ

Slovenya ile İskoçya, hazırlık karşılaşmaları dışında bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 2'sini İskoçya kazanırken 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Slovenya ise İskoçya karşısında resmi maçlarda henüz galibiyet elde edemedi. İki takım arasındaki ilk resmi randevu 8 Eylül 2004'te oynandı. İskoçya'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası Elemesi golsüz eşitlikle sona erdi. 12 Ekim 2005'te bu kez Slovenya'da oynanan mücadelede İskoçya sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İki ülke arasında daha önce oynanan 4 resmi karşılaşmada İskoçya 2 galibiyet alırken diğer 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.İki ülke arasında daha önce oynanan 4 resmi karşılaşmada İskoçya 2 galibiyet alırken diğer 2 mücadelede eşitlik bozulmadı.

2017'DE İKİ KEZ KARŞILAŞTILAR

Slovenya ve İskoçya'nın yolları 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde yeniden kesişti. 26 Mart 2017'de İskoçya'nın sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 8 Ekim 2017'de Slovenya'nın ev sahipliğinde yapılan rövanş ise 2-2 sona erdi. Böylece İskoçya, iki ülke arasındaki 4 resmi karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

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ULUSLAR LİGİ'NDE İLK RANDEVU SLOVENYA'DA

Slovenya, İskoçya maçının ardından 29 Eylül'de Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. 3 Ekim'de İsviçre deplasmanına çıkacak Matjaz Kek'in ekibi, 6 Ekim'de ise İskoçya'ya konuk olacak. Slovenya, kasım ayında İsviçre ve Kuzey Makedonya deplasmanlarıyla grup fikstürünü tamamlayacak.

İskoçya, Slovenya karşısında resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken ev sahibi ekip rakibine karşı ilk galibiyetini arayacak.İskoçya, Slovenya karşısında resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken ev sahibi ekip rakibine karşı ilk galibiyetini arayacak.

İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Steve Clarke'ın ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.

Jan Oblak Slovenya'nın en önemli isimlerinden biriJan Oblak Slovenya'nın en önemli isimlerinden biri

SLOVENYA KADROSU

Kaleciler: Jan Oblak, Matevz Vidovsek, Igor Vekic;

Savunma: Jaka Bijol, Jost Urbancic, Vanja Drkusic, David Brekalo, David Zek, Zan Karnicnik, Srdan Kuzmic, Erik Janza, Jure Balkovec;

Orta saha: Timi Max Elsnik, Benjamin Verbic, Adam Gnezda Cerin, Sandi Lovric, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Mark Zabukovnik, Tjas Begic;

Forvet: Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Danijel Sturm, Aljosa Matko, Zan Celar.

Andy Robertson İskoçya'nın en önemli yıldızlarından biriAndy Robertson İskoçya'nın en önemli yıldızlarından biri

İSKOÇYA KADROSU

Kaleciler: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City);

Savunma: Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Stephen Welsh (Swansea City);

Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese);

Forvet: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Hearts).

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