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"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır

Dünyada tırmanan okul saldırıları ve sokak çetelerinin eylemleri, mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize edilen küresel bir güvenlik tehdidine dönüştü. Türkiye'de de yaygın kullanılan Telegram üzerinde açılan kanallarda uyuşturucu, fuhuş ve pedofili ticaretinin yanı sıra para karşılığında okul kurşunlama, infaz ve molotoflu saldırı ilanları verildiği tespit edildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin yakın takibe aldığı platform, sunduğu anlık iletişim altyapısıyla yeni nesil suç örgütlerinin ana karargahı haline geldi.

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"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır

ABD, Fransa, Filipinler, Avustralya ve Çin gibi birçok ülkede son dönemde artan okul saldırıları dünyanın ortak gündemlerinden biri hâline dönüştü.

Küresel çapta hizmet veren mesajlaşma uygulamaları ise bu sorunun başlıca kaynaklarını oluşturuyor. Şiddet eğilimi olanlar ya da yeni nesil suç örgütü diye tabir edilen sokak çetelerinin mensupları mesajlaşma programları üzerinden birbirleriyle irtibata geçiyor.

Okul saldırıları dünyanın gündemindeOkul saldırıları dünyanın gündeminde

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram bu kapsamda suç bataklığına dönüştü.

Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili ticareti rahatça yapılabilirken, aynı şekilde para karşılığı birisini tutarak suç işletilebildiği de görüldü.

Yeni nesil mafyanın cirit attığı bu uygulamada çeşitli kanallarda kurşunlama, infaz, yaralama, soygun, molotof saldırısı gibi pek çok suçun para karşılığı yaptırılabildiği tespit edildi.

"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-2

SUÇ YUVASI OLDU
Sokak çetelerinin başını çeken ve üyeleri 15-20 yaş aralığında yoğunlaşan Daltonlar adlı suç örgütünün Telegram'da üye kazanmak ve iş yaptırmak için kullandığı hesaplarda okul saldırısı düzenlemek için 300 bin TL talep edildiği görüldü. "Daltonlar Ticaret" adlı kanalda "Mersin'de okul basacak var mı?", "Okul kurşunlama 300 bin TL", "Okul işi var" gibi mesajların yer aldığı görüldü. Daha önce C31K adlı Telegram gruplarında da "Öğrencilere indirimli okul taranır, fiyat bilgisi için DM" gibi mesajların yer aldığı tespit edilirken, bu grupların varlığı tehdidin hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-3

SALDIRGANA ÖVGÜ


Kahramanmaraş'taki okul saldırısında Telegram'daki çete üyelerinin dehşete düşüren yazışmaları ortaya çıkmıştı. Manisa-Turgutlu'da 16 yaşındaki H.O'nun 11 öğrenciyi yaraladığı saldırı sonrasında da benzer gruplar yine hareketlendi. Bu gruplar, hem saldırgandan hem de saldırıdan övgüyle bahsettiler, tehdit savurdular.

EMNİYETİN RADARINDA
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) Telegram'daki bu tarz kanalları radarına alırken, suçun önlenmesi için de öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-4Ancak Telegram'ın her türlü suça aracılık etmesi ve suç ortaklıklarının burada anlık olarak kurulabilmesi mücadeleyi zorlaştırıyor. Öte yandan yetkililerden edinilen bilgiye göre, Telegram bu tarz mesajları paylaşan kişilerin bilgilerini sorunsuz şekilde ilgili birimlerle paylaşarak iş birliği içerisinde hareket ediyor.

Haber: Barış Şimşek

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"Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-6 "Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-7 "Suçüssü" Telegram! Yeni nesil çetelerin karargahına dönüştü: Tetik işi yapılır-8

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