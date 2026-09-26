ABD, Fransa, Filipinler, Avustralya ve Çin gibi birçok ülkede son dönemde artan okul saldırıları dünyanın ortak gündemlerinden biri hâline dönüştü. Küresel çapta hizmet veren mesajlaşma uygulamaları ise bu sorunun başlıca kaynaklarını oluşturuyor. Şiddet eğilimi olanlar ya da yeni nesil suç örgütü diye tabir edilen sokak çetelerinin mensupları mesajlaşma programları üzerinden birbirleriyle irtibata geçiyor.

Okul saldırıları dünyanın gündeminde Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram bu kapsamda suç bataklığına dönüştü. Telegram'da açılan kanallar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili ticareti rahatça yapılabilirken, aynı şekilde para karşılığı birisini tutarak suç işletilebildiği de görüldü. Yeni nesil mafyanın cirit attığı bu uygulamada çeşitli kanallarda kurşunlama, infaz, yaralama, soygun, molotof saldırısı gibi pek çok suçun para karşılığı yaptırılabildiği tespit edildi. SUÇ YUVASI OLDU

Sokak çetelerinin başını çeken ve üyeleri 15-20 yaş aralığında yoğunlaşan Daltonlar adlı suç örgütünün Telegram'da üye kazanmak ve iş yaptırmak için kullandığı hesaplarda okul saldırısı düzenlemek için 300 bin TL talep edildiği görüldü. "Daltonlar Ticaret" adlı kanalda "Mersin'de okul basacak var mı?", "Okul kurşunlama 300 bin TL", "Okul işi var" gibi mesajların yer aldığı görüldü. Daha önce C31K adlı Telegram gruplarında da "Öğrencilere indirimli okul taranır, fiyat bilgisi için DM" gibi mesajların yer aldığı tespit edilirken, bu grupların varlığı tehdidin hâlâ devam ettiğini gösteriyor.