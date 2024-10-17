Daha bitmedi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon'da Mercan Radyo'ya önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "9 milyara yakın bir ödeme yaptık, insanlar nasıl yaptığımızı merak ediyor. Bunu nasıl başardığımızı anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en önemli problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı, bununla da birlikte vergi. Problemler bitmedi. Herkesin kafasında Bankalar Birliği'nden çıktık, bitti gibi bir algı oluştu. Trabzonspor'un 2 milyara yakın ödemesi gereken bir vergi borcu var. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA, borçsuzluk kağıdını veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını, transfer yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti. Biz bu sorunlarla karşılaşmamak adına, hızlı bir şekilde bu borcu da ödemenin çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN