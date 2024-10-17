Milli boksörömüz Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak büyük ses getirmişti. Busenaz, "Fenerbahçe sporcuya verilen değer anlamında en üst düzeyde olan kulüp. Sunulan imkanlar, sağlanan maddi ve manevi destek olarak en üst düzeydeki kulüp şu anda. Kıyaslama yapmak istemem ama gördüklerimi söyleyeyim. Ben 2009, 2010'dan beri bu sporun içindeyim ve bir sürü arkadaşım Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeydi. Gördüğüm kadarıyla çok ilgileniyorlardı ama içine girince daha çok anladım ki gerçekten bir aile kulübüne gelmişim. Olimpiyatlardan bir alacağım var. Olimpiyatlarla hesaplaşmamız gerekiyor. Bir olimpiyat daha görmek istiyorum" diye konuştu.

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