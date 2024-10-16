Kerem Aktürkoğlu yine manşetlerde

Milliler zorlu İzlanda deplasmanında çok önemli bir galibiyet alırken, gecenin yıldızlarından birisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Skoru 3-2'ye getiren golde önde yaptığı baskıyla büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu ardından harika bir plase ile perdeyi kapattı.

Kerem bu performansıyla yine Portekiz'de manşetleri süsledi. Benfica formasını giymesi nedeniyle milli futbolcuyu yakından takip eden Portekiz medyası övgü dolu ifadeler kullandı. A Bola, "Gecenin en güzel anı Kerem'in ayaklarından geldi" derken, Record, "Kerem şov yapıyor" manşetini attı.

EN SKORER FUTBOLCU

Kerem Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nde attığı 4 golle krallık yarışında zirveyi Sloven forvet Benjamin Sesko ile paylaşıyor. 1 asisti de olan milli futbolcu, toplam 5 gole katkı yaparak en skorer futbolcu olmayı başardı.