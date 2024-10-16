Dinamo Zagreb Orsic’in peşinde

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, şu anda Dinamo Zagreb'in başında bulunuyor ve Mislav Orsic ile yeniden çalışmak istiyor. Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Zagreb devre arası transfer döneminde Orsic'i transfer etmek için harekete geçecek. Orsic'in eski takım arkadaşı Damian Kadzior da bu transfer hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kadzior, "Mislav Orsic çok yakın arkadaşım ve kendisiyle sık sık konuşuyoruz. Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamıyor. Yakın zamanda Dinamo Zagreb'e döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

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