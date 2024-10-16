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Dinamo Zagreb Orsic'in peşinde

Dinamo Zagreb’i çalıştıran Nenad Bjelica, eski öğrencisini Ocak ayında transfer etmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Dinamo Zagreb Orsic’in peşinde

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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, şu anda Dinamo Zagreb'in başında bulunuyor ve Mislav Orsic ile yeniden çalışmak istiyor. Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Dinamo Zagreb devre arası transfer döneminde Orsic'i transfer etmek için harekete geçecek. Orsic'in eski takım arkadaşı Damian Kadzior da bu transfer hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kadzior, "Mislav Orsic çok yakın arkadaşım ve kendisiyle sık sık konuşuyoruz. Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamıyor. Yakın zamanda Dinamo Zagreb'e döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

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