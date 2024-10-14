Mert Demir biricik aşkı Serenay Sarıkaya’ya şarkı yazdı!

Magazin dünyasının en çok konuştuğu aşkların arasında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, son günlerde çok sık ortalarda görünmüyordu. Yaz boyunca yurt dışında tatil yapan ve aşkları ile gündemden düşmeyen ikiliye nazar değmiş. Geçtiğimiz günlerde çift kısa bir ayrılık yaşamış. Nedeni ise; aralarında geçen bir kavgaymış. İkili, her ilişkide olabilecek olaylardan tartışma yaşamış ve kısa bir ayrılık yoluna girmiş. Bir hafta gibi kısa süre ayrı kalan çiftten Mert Demir, bu ayrılıkta Serenay Sarıkaya'ya bir şarkı bestelemiş. Şimdilik sözleri öğrenemesem de "Gözlerime Bak", "Ateşe Düştüm", ve "Antidepresan", şarkılarının bestecisi olan Mert Demir, Serenay Sarıkaya'ya nasıl bir şarkı bestelemiştir gerisini siz düşünün… Tabii böyle şarkılar bazen ortaya çıkmıyor. Bakalım Mert Demir, son yazdığı şarkıyı bizlerin beğenisine sunacak mı?

ADAK ADAMIŞLAR

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinde 9 ay yatarak tahliye edilmişti. Çiftin, cezaevinde kaldıkları sürede adak adadığını öğrendim. Polatlar, davalarının sonuçlanmasından sonra 1000 öğrenciye yemek ve burs verecekmiş.

MODA ŞİMDİ POTA

Son günlerin gözde oyuncularından Esengül Aypek, basketbolcu Metehan Akyel ile yeni bir aşka yelken açmış. Geçtiğimiz gün bir arkadaşlarının doğum gününe el ele katılan çift, aşklarını herkese ilan etmiş oldu. Biliyorsunuz son yıllarda oyuncu, basketbolcu aşkı moda olmuş ve neredeyse hepsi evlilikle sonuçlanmıştı. Caner Erdeniz ile Müge Boz ve Cedi Osman ile Ebru Şahin aşkı evliliklerinden sonra bir oyuncu basketbolcu aşkı daha gün yüzüne çıkmış oldu. Bakalım bu aşkın sonunda nikah masasında görecek miyiz?

EĞLENCE VE KALİTE PERA'DA!

Bir zamanlar İstanbul eğlence hayatının kalbi Asmalı Mescit'te atar, ünlüsü turisti buradan çıkmazdı. Tabii zamanla mekanlar bir bir kapanmış ve popülaritesini kaybetmişti Asmalı Mescit. Seneler sonra ben de ilk kez Room Pera isimli mekana gittim. Önyargılı biri olarak gittiğim mekanda eski günleri yad ettim diyebilirim. 2019 yılından itibaren açık olan Room Pera, o eski Asmalı Mescit eğlence günlerime geri döndürdü beni. Aslıhan Çokbaşarın'ın sahibi olduğu Room Pera'da birçok ünlü ismi de bir arada gördüm.



Hani artık gitmiyor denilen yere açtığı mekan ile öyle isimleri bir araya getirmiş ki; Aslıhan Çokbaşarın'ı tebrik etmeden geçemeyeceğim. Kaliteli eğlence anlayışını Asmalı Mescit'e geri getirmiş bu mekan. Bu arada mekanın özel imza kokteyllerini muhakkak tadın derim. Beni o gün davet eden oyuncu arkadaşım Aslı Samat'a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü böyle mekanlar oldukça İstanbul eğlence hayatının kalitesi daha da artıyor. Favorilerinize burayı yazın derim.

İSTANBUL "BUNDAN BAHSETTİ"

Ekranların başarılı isimlerinden Aslı Hünel, sanatçı kimliğinin yanında birçok programda sunuculuk yapmıştı. Yıllardır ekranların en çok aranan isimlerinden olan Aslı Hünel, yakın zamanda yine transfer olup "Gelinim Mutfakta" programını sunmaya başlamıştı. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde "İstanbul Bundan Bahsetsin" isimli yeni bir single çıkartan Aslı Hünel'e abisi Saruhan Hünel'den büyük bir jest gelmiş. İstanbul'un bir çok yerinde bulunan reklam panolarını kiralayan Saruhan Hünel, kız kardeşine büyük bir jest yaparak şarkısının afişleri ile donatmış. Benden söylemesi…