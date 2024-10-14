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Haydi çocuklar bir daha! Milli Takımımız, İzmir’de 3-1 yendiği İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak

Uluslar Ligi’nde 7 puanla grubunda zirvede olan Milli Takımımız, İzmir’de 3-1 yendiği İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Haydi çocuklar bir daha! Milli Takımımız, İzmir’de 3-1 yendiği İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak

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Bizim Cocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvollur Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Marcin Kochanek olacak. Türkiye grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı. 4. maçlar öncesinde Turkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor.

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