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Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Nelsson'a yakın markaj!

Danimarka’nın İspanya ile oynadığı maçta gözlemciler Nelsson’u mercek altına aldı. Sarı-Kırmızılı oyuncu için devre arası Cimbom’un kapısı çalınacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Galatasaray’ın Danimarkalı oyuncusu Nelsson’a yakın markaj!

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Nelsson'a yakın markaj... Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu, İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi. Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen İngiliz ve İtalyan gözlemcilerin transfer için devre arasında Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Nelsson için devre arasında teklif yapılması bekleniyor. Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray'da bu sezon 8 resmi karşılaşmaya çıkan Danimarkalı yıldız için Okan Buruk'un da vereceği kararın çok önemli olduğu ortaya çıktı. Nelsson'a teklif yapılacağından haberdar olan başarılı teknik adamın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu. Yıldız oyuncu için yönetimin nasıl bir karar vereceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor.

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