Bir devir kapanıyor: Okan Buruk, Muslera’nın geleceğine dair konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli eldivenin ülkesine dönmek istediğini söyleyen Buruk, "Geçen sene de bırakmak istiyordu. Muslera'nın ailesi orada. Çocukları ve eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı "Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar para verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini... Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e 8-9 mu? Para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama; onun amacı ülkesine dönmek. Uzak kalınca özlem artıyor" diye konuştu. 2011 yılında Cimbom'a gelen Uruguaylı file bekçisi, o zamandan beri kulüpte önemli bir rol üstlendi ve birçok başarıya imza attı. Kariyeri boyunca pek çok kupa kazananan Muslera taraftarın sevgilisi oldu.