Draguş’a yakın takip

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Romanyalı golcü Denis Draguş, ülkesinin takımlarından Rapid Bükreş'i harekete geçirdi. Romen ekibinin devre arası transfer döneminde Bordo-Mavililer'in kapısını çalacağı öğrenildi. Draguş, Trabzonspor'a sezon başında Standart Liege'den 1.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon Trabzonspor ile 13 maçta forma giyen Draguş, 1'er gol ve asist üretti. Geçen sezon Gaziantep'te kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü, 32 lig maçında 14 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Draguş, Gaziantep'teki performansının ardından Trabzon'a transfer oldu.

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