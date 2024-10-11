Beşiktaş'ın eski yıldızı Dorukhan Toköz ses getirecek açıklamalar yaptı. Dorukhan, "Beşiktaş'tan ayrıldığım için pişman değilim. Bunu yapmam gerekiyordu. Bana yapılan muamele hiç hoş değildi. Ben hiçbir zaman büyük paralar istemedim. Para yüzünden de ayrılmadım. Beni çok üzdüler. Beşiktaş'ta kalmak istemiştim ama sakatlandıktan sonra bana öyle şeyler yaptılar ki bunları anlatamam. Ben de 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben kalamam' dedim" diye konuştu. Toköz, "Yapılanları söylesem zaten herkes beni haklı bulur. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek, saygısızlık yapmak kabul edilemez" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN