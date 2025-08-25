Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır.