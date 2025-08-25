PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı

Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişi Ankara’da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuran-Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızına cinsel tacizde bulunan şahsın yakalandığını duyurdu.

Kutsal kitabımıza hakaret edip çocuklara taciz eden şahıs gözaltında!

Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

