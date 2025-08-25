ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BUNU DA DURDURACAĞIZ"
Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, büyük bir kişilik çatışmasına dönüştüğünü belirterek, "Bunu da durduracağız" dedi.
"PARA HARCAMAYACAĞIZ"
ABD olarak artık Ukrayna'ya para vermediklerini vurgulayan Trump, Joe Biden döneminde bu ülkeye 350 milyar dolar gönderdiklerini savunarak, artık sürecin böyle işlemediğini belirtti.
Trump, "Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna'ya hiç para vermiyoruz." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin detaylarını tartışmaları gerektiğine işaret ederek, "Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." değerlendirmesini yaptı.