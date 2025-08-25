ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı

ABD Başkanı, şu an en sıcak başlığın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğuna işaret ederek, "Güvenlik garantilerinin tam olarak neler olacağını bilmiyoruz çünkü bunun ayrıntılarını henüz tartışmadık. Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüştüğünü de dile getiren Trump, bu görüşmeden sonra Rusya'nın Kiev'e bir saldırı düzenlediğini ve kendisinin buna çok sinirlendiğini kaydetti.

Trump, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden halen görüşmediğine ilişkin bir soruya, "Çünkü birbirlerinden hoşlanmıyorlar." diye yanıt verdi.

Putin ile nükleer silahları sınırlandırma üzerine konuştuklarını da ifade eden Trump, "En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

"KİM JONG-UN İLE İYİ BİR İLİŞKİM VAR"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Putin'in yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.



"Kuzey Kore ile çok iyi ilişkilerim var. Aslında onunla bir gün görüşeceğim. İki kez görüştük, iki zirve yaptık. Çok iyi anlaştık." diyen Trump, sözlerini, "Onu neredeyse kız kardeşi dışında herkesten daha iyi tanıyorum. Bilirsiniz, onu çok sevdiğimi söylememem gerekiyor, çünkü bunu yaparsam yalan haber medyası beni öldürür. Ama onunla çok iyi anlaştım ve hiçbir sorun yaşamadık." diye tamamladı.