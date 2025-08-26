İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi

Peki bu ekosistem ne zaman kurulmaya başladı? Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, rantın 'sistem'leştiği tarihin 2021 olduğunu söyledi.

İtirafçıların açıkladığı skandallar ise yıllardır haberleştirdiğimiz birçok vurgunu doğrular nitelikte oldu.

Takvim Foto Arşiv

Ertan Yıldız'ın itirafından "Toprak dökümünden yılda 150-200 milyon dolarlık rant elde ediliyor. Bu paraların büyük bölümü yurtdışına kaçırıldı" bölümünü köşesine taşıyan Mahmut Övür, "Bu, İstanbul'un en büyük belediye şirketlerinden gelen paraların artık doğrudan aktarıldığı bir mekanizma olduğunu kanıtlıyordu" dedi.

İşte Övür'ün o köşe yazısı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu döneminde öyle bir sistem kuruldu ki, yargı nereye elini atsa devasa bir yolsuzluk tablosu ortaya çıkıyor. Bu tabloyu görmek için yalnızca tek bir olaya bakmak yetmiyor; kronolojik olarak son altı yılın seyri, işin vahametini bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

2019'DA BAŞLAYAN SERÜVEN

İmamoğlu'nun göreve gelişi, "şeffaflık ve temiz yönetim" vaatleriyle olmuştu. Fakat çok kısa süre sonra belediye ihalelerinde tartışmalı kararlar, israf iddiaları ve lüks harcamalar gündeme taşındı. Reklam ve konser bütçeleri öne çıkarılsa da asıl rant kapıları imar, hafriyat, ulaşım ve altyapı işlerindeydi.