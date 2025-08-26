Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar

YENİ REFORM NASIL ERKEN EMEKLİ EDECEK?
Bağ-Kur reformunun öncelikle küçük esnafı kapsaması bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 7200 prim gününü tamamlamış olan kapsamdaki erkek esnaf hemen emekli olabilecek. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda ise düzenleme kapsamına giren hem kadın hem erkek esnafın prim gün şartı 7200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.
SON 3,5 YIL KURALI BİTECEK Mİ?
1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Yeni reform, daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.
SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ- Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek.
