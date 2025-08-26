Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar

Esnaf ın emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi için hazırlıklar sürerken, kimi hallerde daha az prim de yetiyor. Tam emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan ya da sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Peki esnaf nasıl erken emekli olabiliyor? İşte detayları...

Bağ-Kur 'lularda emeklilik için 5400 prim gün de yetiyor. Kısmi emeklilik denilen bu imkanda prim gün şartı, işe giriş tarihine göre değişmiyor. Fakat yaş şartı değişiyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta lı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda da 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra başlayanlar ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor.

SAĞLIĞI BOZULANLARA MALULEN EMEKLİLİK İMKANI VAR MI?

İşçiler gibi esnaf da eğer çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Burada çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşanması ve bunun sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olmaları şart. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Ayrıca Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yine Bağ-Kur'lunun işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile SGK'ya başvurması şart. Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.

Esnafa erken emeklilik (AA)