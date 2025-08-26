PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar

Sosyal güvenlik mevzuatımız az primi olan ya da sağlığı bozulan esnafa da emeklilikte çeşitli kolaylıklar sunuyor. En büyük avantaj ise hazırlıkları süren Bağ-Kur reformu ile sağlanacak. Prim şartı 1800 gün azalacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Esnafın emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi için hazırlıklar sürerken, kimi hallerde daha az prim de yetiyor. Tam emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan ya da sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Peki esnaf nasıl erken emekli olabiliyor? İşte detayları...

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

AZ PRİMİ OLANLAR NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Bağ-Kur'lularda emeklilik için 5400 prim gün de yetiyor. Kısmi emeklilik denilen bu imkanda prim gün şartı, işe giriş tarihine göre değişmiyor. Fakat yaş şartı değişiyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda da 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra başlayanlar ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor.

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

SAĞLIĞI BOZULANLARA MALULEN EMEKLİLİK İMKANI VAR MI?

İşçiler gibi esnaf da eğer çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Burada çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşanması ve bunun sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olmaları şart. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Ayrıca Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Yine Bağ-Kur'lunun işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile SGK'ya başvurması şart. Maaş ödemesi takip eden ayın başından itibaren başlıyor.

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

YENİ REFORM NASIL ERKEN EMEKLİ EDECEK?

Bağ-Kur reformunun öncelikle küçük esnafı kapsaması bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 7200 prim gününü tamamlamış olan kapsamdaki erkek esnaf hemen emekli olabilecek. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda ise düzenleme kapsamına giren hem kadın hem erkek esnafın prim gün şartı 7200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

SON 3,5 YIL KURALI BİTECEK Mİ?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Yeni reform, daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ- Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek.

Esnafa erken emeklilik (AA)Esnafa erken emeklilik (AA)

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Ahlat’ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ’cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım
Derin operasyon! Halit Yukay’ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom’a
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa’nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella’dan Türkiye’yi batıya şikayet eden İmamoğlu’na destek şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi