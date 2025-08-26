Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından birinin üst düzey yöneticisi Bülent S., Kadıköy’de yaşayan ve kendilerine maddi destekte bulunduğu akrabasının 9 yaşındaki kızını defalarca istismar etti. 10 yıl hapis cezası aldı, Mahkeme, “Çocuğun anlatımı ezber değil, gerçek.” dedi.

26 Ağustos 2025

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki D.A. annesi T.E.'ye "Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme." diyerek yaklaşınca zincirleme istismar ortaya çıktı. Ailenin başvurusu sonrasında D.A. uzman psikologlar tarafından dinlendi. Hazırlanan raporda şok detaylar ortaya çıktı. Özel bir bankada üst düzey yönetici olan Bülent S.'nin maddi yardımlarda bulunduğu ailenin küçük kızına cinsel sorular sorup hatta cinsel organını gösterdiği, kucağına oturttuğu belirlendi. Çocuğun anlatımlarının manipülasyondan uzak olduğunu, olayların duygusal etkisini içtenlikle taşıdığını belirtti. Küçük kızın anlattığı ifadelerdeki en çarpıcı bölüm ise banyoda yaşananlardı.

Küçük kız, "Işığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım." dedi.

''ZİNCİRLEME SUÇ''

Bülent S. gözaltına alınarak yargılandı. Bülent S'nin istismarın süreklilik taşıdığını ve çocuğun fiziksel sınırlarını sistematik biçimde ihlal ettiğinin belirtildiği mahkeme kararında olayların sadece bir kereye mahsus olmadığını, çocuğun beyanlarından ve tanıklıklardan yola çıkarak "zincirleme suç" değerlendirmesi yaptı. Sanık Bülent S.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Yapılan yargılama sonunda sanık Bülent S. hakkında "birden fazla çocuğun cinsel istismarı ve özel hayatını gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 10 yıl hapis cezası verildi ve herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Bülent S.'nin, yargılama süresince bankadaki görevini sürdürüp sürdürmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dava boyunca kamuoyu tepkisi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu nasıl suskunluk?" diyerek hem bankayı hem sektör yetkililerini hedef aldı.

